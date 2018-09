Il teaser della sesta stagione di House of Cards svela la sorte di Underwood

House of Cards - il teaser della sesta e ultima stagione svela la fine di Frank Underwood : La sesta stagione di House of Card farà il suo debutto su Netflix il prossimo 2 novembre. Sarà l'ultima e chiuderà la serie tv incentrata sulla coppia di coniugi Underwood. Ma il nuovo teaser ...

The Haunting of Hill House - il teaser della serie horror : Poco prima di Halloween arriverà su Netflix una nuova serie tv destinata a mettere non pochi brividi agli spettatori: si tratta di The Haunting of Hill House, l’adattamento seriale di un classico dei libri dell’orrore, scritto da Shirley Jackson nel 1959 e che ha ispirato diverse pellicole come Gli invasati del 1963 e Haunting – Presenze del 1999. I dieci episodi saranno scritti e diretti da Mike Flanagan, veterano del genere ...

True Detective - ecco il primo teaser trailer della terza stagione : Quando la prima stagione di True Detective aveva fatto il suo debutto nel 2014, aveva sorpreso tutti per il suo stile inedito. L’anno successivo il secondo ciclo di questa serie antologica ha deluso invece parecchie aspettative e proprio per questo si è atteso molto prima di mettere in lavorazione la terza stagione. Finalmente però abbiamo modo di vedere un primo teaser trailer dei nuovi episodi che, è stato annunciato in queste ore, ...

Skoda Kodiaq - Il teaser della prima Suv della Casa con il logo RS : Con larrivo della Skoda Kodiaq RS, che debutterà al Salone di Parigi, le novità sono più duna. Innanzitutto, cambia il logo RS, e poi viene utilizzato per la prima volta su una Suv della Casa ceca, dopo aver caratterizzato berline e station wagon ad alte prestazioni. Lauto ha già mostrato tutto il suo carattere sfidando niente meno che il Ring, dove se lè cavata alla grande grazie al biturbo 2.0 TDI 239 CV abbinato alla trazione integrale. E ...

Renault Arkana - Primo teaser della nuova crossover : La gamma della Renault accoglierà presto un nuovo modello, la Arkana, una crossover di segmento C il cui design verrà anticipato da una show car che sarà svelata durante il prossimo Salone di Mosca (29 agosto-9 settembre). Il nuovo modello globale, che sarà lanciato sul mercato russo nel corso del 2019, ricalcherà le forme del prototipo, prendendo un nome derivato dal latino: Arkana riprende infatti la parola Arcanum, un termine utilizzato per ...

Bugatti Chiron Divo : si intravede la silhouette della nuova hypercar [teaser] : Non solo: la nuova Bugatti Chiron Divo dovrebbe poter abbinare il propulsore W16 8.0 quadriturbo da 1.480 cv di potenza e 1.600 Nm di coppia ad una trasmissione ereditata direttamente dal mondo delle ...

Nuovi teaser anticipano gli interni della Pininfarina PF0 : Per Michael Perschke, Ceo di Automobili Pininfarina, quella disegnata dal Luca Borgogno, direttore del design dell'azienda è senza dubbio "la più bella hypercar elettrica del mondo".

INFINITI : secondo teaser della Prototype 10 : INFINITI has released a second teaser image of its concept car due to be revealed at the 2018 Pebble Beach Concours d’Elegance. Its striking concept named Prototype 10 is a daring electrified speedster that provides a window into the brand’s desire to deliver driving pleasure and thrilling performance from electrified powertrains. In creating the single-seater […] L'articolo INFINITI: secondo teaser della Prototype 10 sembra essere il ...

BMW - Nuovi teaser della X7 : La BMW ha diffuso Nuovi teaser della X7 durante i collaudi su strada, ancora una volta coperta da pellicole protettive. Per l'inedita Suv di Monaco non è stata ancora confermata la data di debutto, previsto comunque entro la fine dell'anno. La X7 sarà prodotta nella fabbrica americana di Spartanburg accanto alle altre Suv dell'Elica. Lusso da Serie 7. La X7 apre per la BMW una nuova nicchia di mercato già presidiata dalla ...

Infiniti - Il primo teaser della concept per Pebble Beach : La Infiniti ha diffuso il primo teaser della concept elettrica che sarà svelata al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach. La vettura è stata disegnata dal team coordinato dal Karim Habib, coinvolgendo i designer delle sedi di Giappone, Inghilterra e Stati Uniti. Il tema della elettrificazione è al centro della proposta e anticipa l'introduzione di un modello a emissioni zero di serie nel 2021. Una monoposto elettrica. Il teaser ...

Opel GT X Experimental - Il primo teaser della concept elettrica - VIDEO : La Opel ha diffuso i primi teaser della nuova GT X Experimental concept. Il prototipo, già anticipato nei contenuti nel giugno scorso, rappresenta un punto di svolta per il marchio tedesco: è il primo sotto la guida del gruppo PSA e mostra i nuovi stilemi che caratterizzeranno i modelli del futuro. una visione di quella che sarà l'auto nel 2025. Il prototipo sarà svelato nei prossimi mesi; considerando che per il momento non è certa la ...

Opel GT X Experimental - I primi teaser della concept elettrica - VIDEO : La Opel ha diffuso i primi teaser della nuova GT X Experimental concept. Il prototipo, già anticipato nei contenuti nel giugno scorso, rappresenta un punto di svolta per il marchio tedesco: è il primo sotto la guida del Gruppo PSA e mostra i nuovi stilemi che caratterizzeranno i modelli del futuro. una visione di quello che sarà l'auto nel 2025. Il prototipo sarà svelato nei prossimi mesi; considerando che per il momento non è certa la ...

The Romanoffs : svelati teaser e premiere della serie Amazon con Noah Wyle : The Romanoffs è una serie antologica contemporanea ambientata in varie parti del mondo e segue 8 differenti storie di persone che credono di essere i discendenti della famiglia reale russa. La serie ...

Audi - Il primo teaser della PB 18 e-tron : L'Audi ha diffuso il primo teaser della PB 18 e-tron, concept di una elettrica sportiva che sarà presentata a Laguna Seca, in California, il 23 agosto, durante la Pebble Beach Car Week.Design made in Usa. Gli indizi sono ancora pochi, ma decisamente importanti: l'anteprima mostra infatti il frontale della vettura e conferma un taglio decisamente aggressivo della carrozzeria, con il muso basso, i passaruota larghi, l'abitacolo compatto e due ...