Il sindaco PD stende con un pugno un migrante

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un episodio avvenuto a Soverato, in provincia di Catanzaro, sta facendo molto discutere in queste ore in quanto ha visto come protagonista une ildi questo paese (esponente del Partito Democratico) che lo ha steso con unallo scopo di sedare una rissa. IlErnesto Alecci mette KO uncon unPer essere più specifici, rispetto a quanto accaduto, il fatto ha visto come protagonista Ernesto Alecci,del PD, che mentre tornava a casa in macchina si è trovato nel bel mezzo della strada con due ragazzi che si stavano fronteggiando. Ilracconta proprio questo momento così: "uno dei due aveva preso in mano la bottiglia e l'ha lanciata verso l'altro, per poi scagliarsi anche contro di me mentre stavo intervenendo. A quel punto per difendermi adeguatamente gli ho sferrato une l'ho steso a terra, tenendolo fermo fino a quando non ...