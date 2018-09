Il sindaco di Ragusa premia il campione di body building Luca Farinella

L'Associazione per Punta Braccetto dal sindaco di Ragusa : L'Associazione per Punta Braccetto ha incontrato il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì per discutere di varie problematiche per i residenti

Il sindaco di Ragusa in visita al Comando provinciale dei carabinieri : Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, ieri è stato in visita al Comando provinciale dei carabinieri . Accolto dl comandante Federico Reginato

Ragusa - il sindaco Cassì si complimenta con Distefano : Il sindaco di Ragusa , Giuseppe Cassì , si complimenta con l'archeologo Giovanni Distefano per la nomina di direttore del Polo museale Ragusa no

Ragusa : neo sindaco - città in declino ma invertiremo rotta : Palermom (AdnKronos) – “Come ho fatto in campagna elettorale non vi prometto nulla, ad eccezione che quello che faremo lo faremo al massimo delle nostre possibilità perché questo è l’unico modo in cui noi sappiamo fare le cose”. Esordisce così Peppe Cassì, l’outsider che ha conquistato la roccaforte grillina in Sicilia, vincendo al ballottaggio a Ragusa proprio contro l’uomo scelto dai pentastellati, Antonio ...