Il silenzio di Trump sulla Libia

JOHN MCCAIN - CERIMONIA FUNEBRE A WASHINGTON/ Video ultime notizie : omaggi di Bush e Obama e silenzio di Trump : Funerali JOHN MCCAIN, Usa: l'addio al senatore repubblicano a WASHINGTON senza Trump, grande assente non invitato alle esequie. Gli elogi funebri richiesti espressamente a Obama e Bush Jr.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:29:00 GMT)

Bufera su Trump : l'ex avvocato Cohen si dichiara colpevole : "Il presidente mi ordinò di pagare il silenzio di due donne" : Micheal Cohen si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver avuto l'ordine di pagare il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Rischia fino a 5 anni di carcere. Anche Manafort è stato dichiarato colpevole per frode fiscale

Il cerchio si stringe su Trump : Manafort e Cohen colpevoli. L'ex legale : "Ho pagato il silenzio di due donne" : Doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, L'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto capi d'accusa. Fra questi il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne, affermando di aver agito "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". In Virginia, Paul Manafort, ex ...

