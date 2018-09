Il premier Conte sbarca a Ischia | «Decreto ad hoc per il terremoto»

Terremoto : il premier Conte a Ischia - visita la zona rossa : Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia: è atterrato in elicottero a Casamicciola. Il Presidente del Consiglio si sta trasferendo nella zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno. L'articolo Terremoto: il premier Conte a Ischia, visita la zona rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Tap - Lezzi : “Per me l’opera non è strategica. Salvini è a favore? Deciderà il premier Conte” : “Per me non un’opera strategia”. Al termine della prima riunione della cabina di regia per la programmazione del fondo di sviluppo e coesione, convocato e presieduto da Barbara Lezzi, il Ministro per il Sud ha risposto ad alcune domande sul Tap, all’indomani dell’incontro tra Tony Blair e Matteo Salvini e dopo un’intervista nella quale il leader della Lega e ministro dell’Interno ha affermato che ...

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

Manovra : domani vertice con Conte - Tria - Giorgetti e vicepremier : Un vertice di governo sulla Manovra economica si terrà domani mattina a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, intorno al tavolo siederanno il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Copasir : martedì 11 settembre audizione premier Conte : Martedì 11 settembre alle 15,30 il Comitato per la sicurezza della Repubblica, presieduto da Lorenzo Guerini, ascolterà il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Si tratta di una audizione concordata da prima della pausa estiva come annunciato al termine dell'audizione del direttore del Dis, Alessandro Pansa, del 6 agosto.

Libia : vertice a Palazzo Chigi presieduto dal premier Conte : Teleborsa, - Convocato un tavolo a Palazzo Chigi per affrontare la difficile situazione in Libia . Alle 17:00 il Premier Giuseppe Conte , incontrerà tutti i ministri interessati. La riunione era stata ...

Assente al primo Cdm. Dov'è finito il premier Conte? : Dov'è finito il premier Giuseppe Conte? La sua assenza al primo Consiglio dei ministri dopo le ferie d'agosto è già diventata un caso. Secondo il Carroccio, Conte era "all'estero", ma secondo altre fonti invece era "a casa sua", vicino Foggia, per "impegni personali". Ma serpeggia anche una terza versione. E a darla è il Quotidiano nazionale secondo cui Conte avrebbe disertato la seduta in segno di protesta contro il braccio di ferro tra ...

Conte - un premier isolato sull'orlo di una crisi di nervi : È la mossa disperata di un premier debole e costantemente scavalcato dal titolare del Viminale in politica estera. Il professor Conte, abituato ad essere ascoltato dai suoi studenti, due giorni fa, ...

Conte : «Io resto qui solo per un giro». Il passo del premier per frenare Salvini e Di Maio : «Io sto avendo l'opportunità e la fortuna di servire il Paese da presidente del Consiglio. Ma questo è il mio unico giro. Poi non cercherò candidature o altro, tornerò serenamente al mio lavoro». Nei ...

Conte riceve il premier ceco Babis : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte incontra a Palazzo Chigi, il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis che prima di arrivare in Italia su Twitter aveva scritto: "Il primo ministro ...

Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”/ Ultime notizie - l’incontro del premier è un flop : Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”. Ultime notizie, l’incontro del Premier con il primo ministro della Repubblica Ceca, è un flop(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:49:00 GMT)

Migranti - Conte al premier ceco Babis : «Serve condivisione per redistribuzione - disincentivi a chi non partecipa» : Un sistema condiviso del fenomeno migratorio da parte di tutta l'Ue 'è necessario'. È quanto ha sottolineato, a quanto si prende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte al premier ceco ...

Il flop di Conte con Babis - premier della Rep. Ceca - del gruppo Visegrad - : Roma, 28 ago., askanews, - Se Giuseppe Conte voleva trovare una apertura da parte del gruppo di Visegrad sul ricollocamento dei migranti, l'obiettivo non è stato centrato. Il premier italiano ha ...

Vento dell'est sul governo. Salvini vede Orban in prefettura "per motivi logistici". Conte incontra il premier ceco Babis : "In Italia ho un solo grande amico, Silvio Berlusconi". Lo diceva il primo ministro ungherese Viktor Orban il 16 maggio scorso. Non è più così. L'operazione di Matteo Salvini, molto facilitata dai feedback positivi provenienti da Orban e dal suo entourage, è quella di sfilare una volta per tutte il premier ungherese dall'alveo del popolarismo europeo, che ha in Berlusconi, per non parlare di Antonio Tajani, uno dei ...