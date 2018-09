Il premier Conte in corsa per una cattedra all?università La Sapienza | «Non parteciperò»

Il premier Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : «Nessun conflitto d'interessi - ma non parteciperò al concorso» : Poteva diventare il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi nelle ...

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria «Nessun conflitto d’interessi - ma non parteciperò» : Il presidente del Consiglio avrebbe dovuto sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. E lui chiarisce: «Non potrò partecipare»

premier Conte in corsa per cattedra di Diritto privato alla Sapienza - : Secondo Politico.eu , il Premier avrebbe presentato domanda all'università di Roma prima dell'incarico nel governo ma la procedura starebbe procedendo. La giuria non avrebbe sollevato problemi di ...

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria Lunedì ha la prova d’inglese : Secondo indiscrezioni di Politico.eu il presidente del Consiglio dovrebbe sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. Ma la legge lo vieta

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza : fece domanda a febbraio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...

Il premier Conte in corsa per cattedra Diritto Privato a La Sapienza : “Candidatura incompatibile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è nella short list per un incarico di docente di Diritto Privato all’Università La Sapienza di Roma. Lo sostiene il sito europeo di informazione Politico Europe, in un articolo intitolato «Conte piega le regole con una domanda di lavoro». Secondo la testata, il capo del Governo lunedì prossimo sarebbe c...

Il premier Conte in corsa per una cattedra di diritto privato alla Sapienza : Secondo il sito Politico.eu, il presidente del Consiglio sosterrà un colloquio nei prossimi giorni per ottenere l'incarico...

Giuseppe Conte - Politico.eu : “Il premier in corsa per la cattedra di diritto privato alla Sapienza. Mai ritirata la candidatura” : Il premier Giuseppe Conte è in lizza per una cattedra in diritto privato alla Sapienza, e lunedì 10 settembre è atteso per partecipare a un esame di inglese giuridico, in violazione delle regole sul conflitto d’interessi e della compatibilità legale. E’ quanto riporta Politico.eu, in base a documenti visti e persone vicine al processo di selezione dell’università romana. Conte aveva fatto domanda a febbraio, prima di essere nominato premier, ma ...

Giuseppe Conte - il premier in lizza per una cattedra a La Sapienza. Ma non può farlo : Che Giuseppe Conte fosse un po' un signor nessuno catapultato a Palazzo Chigi non è certo un mistero. Ma la vicenda emersa in queste ultime ore lo dimostra in modo lampante. E dimostra come, forse, ...

Il premier Conte in corsa per una cattedra all?università La Sapienza : «Il primo ministro italiano Giuseppe Conte è nella rosa dei candidati per una prestigiosa cattedra universitaria». Lo scrive il sito ?Politico.Eu? che sostiene di aver...

Il premier Conte a concorso : lunedì esame per una cattedra alla Sapienza : Chissà che non diventi il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi ...

Il premier Conte in corsa per una cattedra di Diritto Privato alla Sapienza : Secondo indiscrezioni di Politico.eu il presidente del Consiglio dovrebbe sostenere la prova di inglese legale. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. Ma la legge vieta

Ponte - il premier Conte cauto sulla revoca e Atlantia corre in Borsa : ---Le dichiarazioni del governo immediatamente dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova sull'intenzione di togliere la concessione ad Autostrade per l'Italia avevano affossato il titolo di Atlantia, ...

Ischia - premier Conte nelle zone del terremoto/ Casamicciola - "presto decreto per la ricostruzione" : Ischia, premier Conte nelle zone del terremoto. Ultime notizie Casamicciola, il commento del presidente del Consiglio: "presto decreto per la ricostruzione"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:03:00 GMT)