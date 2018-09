Il Pessoa di Giulio Base ha il fascino discreto e ricco della borghesia

ilgiornale

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ve lo immaginate Fernando- gracile, occhialini, imbarazzo e paltò - sfilare sul red carpet? Magia del cinema. È successo ieri sera al Lido, quando, un attore che un anno fa usciva popolarissimo dall'Isola dei famosi e oggi ha l'irriverenza di portare alla mostra del cinema un'opera sul più elitario tra i poeti del '900 - "Come concilio le due cose? Indossando ogni volta una maschera diversa, l'attore come il poeta è un fingitore. Io sono così" - è entrato in Sala Giardino per la proiezione ufficiale del suo (in tutti i sensi: è sceneggiatore, regista e attore) Il banchiere anarchico, film filologicamente tratto dall'omonimo racconto-pamphlet dello scrittore portoghese. Impianto teatrale, giochi di luci e ombre (non è solo una questione scenica: dove sta il Bene e dove il Male?), paradossi e relatività del tutto. È la veritàletteratura, ma dentro la finzione ...