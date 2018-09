Il nuovo video di Spider-Man mostra come Insomniac Games ha perfezionato lo spostamento

La tragica fine di Frank Underwood in House of Cards 6 dopo il caso Spacey svelata dal nuovo video trailer? : Una morte vera o presunta quella di Frank Underwood in House of Cards 6 annunciata dal nuovo trailer della serie per la stagione conclusiva? A voler dar credito a quanto presentato dal nuovo promo della sesta ed ultima stagione della serie Netflix, il pubblico dovrà dire addio al controverso presidente accettandone la morte. Se il primo video trailer della sesta stagione mostrava soltanto Claire intenta ad affermare la sua voglia di ...

Russia - 15enne si suicida decapitandosi con motosega/ “Aveva perso ai videogiochi” : nuovo allarme Blue Whale? : Russia, nuovo allarme Blue Whale? 15enne si suicida decapitandosi con una motosega dopo aver perso al suo videogames preferito. Cosa è successo e tutti i dubbi degli inquirenti(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Hitman 2 : Il nuovo video mostra come pensare da assassino : Warner Bros. Interactive Entertainment E IO Interactive pubblicano oggi il nuovo video della serie “Fai come Hitman” (La mentalità dell’assassino’). Quest’ultimo video mostra ai giocatori come pensare da assassino insegnando l’arte dell’infiltrazione silenziosa al fine di evitare di essere scoperti. Diventa un vero assassino in Hitman 2 Utilizzando la mini mappa e la nuova opzione ...

Eminem pubblica il video di “Fall” - una delle canzoni più infuocate del nuovo album “Kamikaze” : Un messaggio forte e chiaro agli haters The post Eminem pubblica il video di “Fall”, una delle canzoni più infuocate del nuovo album “Kamikaze” appeared first on News Mtv Italia.

The Flash 5 : il nuovo promo rivela il segreto di Nora? (VIDEO) : The Flash 5 promo & news – Continua a salire l’attesa per tutti i fan del supervelocista. Mancano ancora poche settimane e finalmente scopriremo grazie a The CW che cosa accadrà nella nuova trama. Un posto d’onore come sappiamo verrà riservato a Nora, la figlia di Iris e Barry venuta dal futuro. Sappiamo anche che nasconde qualcosa e forse il nuovo promo di The Flash 5 ci ha regalato una possibile risposta. The Flash 5 ...

Genova - un nuovo video mostra il camion Basko scampare alla tragedia di Ponte Morandi : Un nuovo filmato diffuso dalla Polizia di Stato racconta il drammatico momento del crollo di Ponte Morandi , a Genova, e rivela come il camion verde Basko , diventato uno dei simboli della tragedia ...

New York è il nuovo singolo dei Thegiornalisti dall’album Love (testo e video ufficiale) : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è New York. Questo è il titolo del brano estratto dall'album Love per entrare in rotazione radiofonica. La data del rilascio è quella di venerdì 7 settembre per la canzone New York mentre l'album sarà disponibile in versione fisica e digitale da venerdì 21 settembre. New York è il terzo brano presente nella tracklist del disco ed è anche (coincidenza?) il terzo singolo del progetto discografico ad entrare ...

Artifact : un'intera partita giocata in un nuovo video di gameplay : Il nuovo card game di Valve, Artifact, ha affrontato un importante banco di prova al PAX West 2018, essendo giocabile sullo showfloor della fiera da tutti i partecipanti alla convention.Proprio in occasione di questo appuntamento, gli sviluppatori hanno mostrato il gameplay di Artifact giocando un'intera partita che potete ammirare nel video in calce, riportato da RockPaperShotgun. La partita è accompagnata da un commento che spiega le ...

Il nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale e Vanessa Incontrada tra new entry e un triangolo (video) : Rai1 ha pubblicato un nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 che mostra i nostri protagonisti interagire con le new entry della prossima stagione e qualche altra novità. Stavolta, Lisa Marcelli (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà affrontare una nuova e inaspettata rivale in amore: si tratta di Nina (Sara Zanier), moglie dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), arrivata nello studio nel finale della prima stagione. Ma non è tutto. Lisa ...

Lo shooter My Friend Pedro si mostra in un nuovo video gameplay : Lo shooter in 2.5D My Friend Pedro torna sotto i riflettori grazie a un nuovo video di gameplay di 15 minuti pubblicato da IGN.Dopo aver visto in azione il titolo all'E3 2018 e dopo aver appreso quanto siano stati fondamentali per la sua creazione Max Payne e il film Equilibrium, ecco che dal PAX West di Seattle arriva un nuovo filmato di gioco.Qui di seguito potete ammirare il video:Read more…

nuovo video gameplay per The Division 2 mostra mappa di Washington D.C. e combattimenti : The Division 2 torna al centro dei riflettori con alcune novità. Cresce l’attesa per l’uscita del gioco visto che per adesso la data ufficiale del debutto sul mercato è in programma per il 15 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC. Di recente infatti è stata svelata la mappa di Washington D.C. attraverso un video gameplay. Ubisoft era tra i protagonisti del PAX West di Seattle dove erano molto attese proprio le nuove sequenze del gioco The Division ...

Grandi cambiamenti in Fortnite con High Stakes - nuovo video modalità Getaway : Fortnite si prepara al nuovo aggiornamento che introdurrà nel gioco un nuovo evento chiamato High Stakes. Stanno quindi per arrivare un nuovo outfit e quattro maschere insieme alla nuova modalità a tempo limitato “Getaway”. È stata Epic Games a svelare i dettagli su Getaway nel corso dell’ultimo livestream. Della nuova modalità di Fortnite Battaglia Reale infatti sono già trapelate le skin e la pistola grappler (rampino). Tutti i dettagli ...

Alexios in azione nel nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey : Durante un live stream dal PAX West di Seattle, Ubisoft ha presentato del nuovo gameplay per il suo Assassin's Creed Odyssey.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere l'isola di Lesbo e gli eventi che portano a una battaglia campale contro Medusa. Vediamo anche del gameplay a bordo della nave, che sembra davvero fantastico e la vicina isola di Chios.La demo ripropone lo scontro contro Medusa, già visto nei panni di Kassandra. Stavolta, invece, ...

Gol Matuidi - Juventus di nuovo in vantaggio contro il Parma : super Mandzukic [VIDEO] : GOL Matuidi – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus che stanno regalando emozioni e colpi di scena. vantaggio della squadra di Allegri con Mandzukic, poi il pareggio di Gervinho. Nella ripresa decisivo ancora una volta il croato che serve a Matuidi la rete del nuovo vantaggio. Gol Matuidi Grande gol di un grande giocatore… Matuidi pic.twitter.com/N1P8IrKHOS — MaxGold (@Gimax36) ...