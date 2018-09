Il governo si sta trasformando in una puntata delle Iene

Vaccini - dietrofront del governo : resta l’obbligo : Dopo mesi di annunci e una circolare firmata dalla nuova ministra della Salute, Giulia Grillo, che andava contro la Legge Lorenzin sui Vaccini e aveva permesso ai genitori di far entrare i propri figli a scuola con una semplice autocertificazione, il mondo fuori si è fatto sentire: la comunità scientifica, quella dei presidi, quella politica e sociale. Così la maggioranza di Governo ci ripensa. In meno di 24 ore ha innestato la retromarcia: è ...

Vaccini. Dietrofront del governo. Resta l'obbligo per l'iscrizione a nidi e scuole materne : 'Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati', ha detto il Capo dello Stato, intervenendo all'apertura del meeting 'Le ...

Dal governo una "minestrina populista" per evitare l'apocalisse sui mercati : Che cosa si aspettano dal nuovo governo italiano i mercati finanziari e le famigerate agenzie di rating come Fitch? È possibile scongiurare una tempesta finanziaria, evitare che gli investitori intern

Chi sta remando contro il governo (e perché Conte mangerà il panettone) : Lo spread perde colpi, eppure i fondi stranieri insistono a chiedere «report» riservati sull’Italia. Un istituto politologico che va per la maggiore se ne è sentiti chiedere ben quattro tutti insieme da altrettanti investitori esteri. E la domanda agli esperti di casa nostra è sempre la stessa: che intenzioni ha davvero Matteo Salvini? Ci si può fi...

Reddito di Cittadinanza - quanti soldi sta cercando il governo : L'esecutivo a caccia di 15 miliardi euro per finanziare il sussidio contro la povertà voluto dal Movimento 5 Stelle

'Crescita - stabilità conti in ordine' : governo annuncia manovra rassicurante : Una legge di bilancio che non spaventi nessuno, così dal vertice con il presidente del Consiglio, i vicepremier e il monistro dell'Economia. Di Maio e Salvini: non ci sarà nessuna sfida all'Europa, arriveranno reddito di cittadinanza e riforma Fornero -

I dietrofront del governo e i problemi di Macron. Di cosa parlare stasera a cena : Salta il discutibile decreto sui vaccini, quello dell'obbligo flessibile, il governo rinuncia alla guerra dei pagamenti all'Europa (anzi paga rata in anticipo), viene accantonata ogni idea di sforamento del deficit secondo vecchi criteri di Maastricht, si propone obiettivo di deficit vicino alle asp

Conte : "in Manovra stabilità e crescita"/ Vertice governo con Di Maio e Salvini : "riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.

Conte : “in Manovra stabilità e crescita”/ Vertice governo con Di Maio e Salvini : “riforme ma conti in ordine” : Conte, Vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Pd - il partito convoca manifestazione a Roma il 29 settembre contro il governo. Ma dimentica il derby e cambia data : Avevano fissato tutto, scelto la piazza e l’orario, avvisato sezioni e circoli: “Ci vediamo a Roma il 29 settembre“. Avevano dimenticato però che quel giorno nella Capitale, per di più in contemporanea, è in programma il derby Roma-Lazio. E allora hanno preso e cambiato tutto: “contrordine compagni, ci si vede domenica 30“. Per ragioni di sicurezza, certo, perché la partita dell’Olimpico impegnerà – come ...

governo - Boccia : basta polemiche - vogliamo guardare avanti : Bologna, 5 set., askanews, - Se l'intenzione del Governo ha intenzione di proporre, in vista della Legge di bilancio, un 'piano di medio termine' troverà 'Confindustria vicina e pronta a fare proposte ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Per gli sfollati arriva un decreto - basta elemosine”. Toti : “Il governo decide i fondi - cambi le leggi” : “Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade“. E quindi l’annuncio di un “decreto urgente”, questione di settimane, “forse di alcuni giorni” perché “gli sfollati hanno diritto a una casa” e hanno “perfettamente ragione” a protestare, come fatto oggi durante la seduta congiunta di Consiglio regionale e comunale. Luigi Di Maio commenta il blitz di 100 ...

Genova - ponte Morandi : protesta sfollati - "rispetto!"/ Ultime notizie - Toninelli : "governo aiuterà le famiglie" : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Salvini ‘stacca’ di 5 punti M5s : governo gialloverde sfiora il 60% - Pd non sfonda : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini stacca di 5 punti il Movimento 5 Stelle. Governo gialloverde sale al 60%, Pd non sfonda e Berlusconi cala(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:08:00 GMT)