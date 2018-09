Il Governo cade? Giuseppe Conte cerca lavoro alla Sapienza poi ci ripensa

Fusaro : ‘Preparatevi. Faranno cadere il Governo’ Ecco cosa succederà : Fusaro: ‘Preparatevi. Faranno cadere il governo’ Ecco cosa succederà Preparatevi. Faranno di tutto per far cadere il governo nazionale-popolare odiato… L'articolo Fusaro: ‘Preparatevi. Faranno cadere il governo’ Ecco cosa succederà proviene da Essere-Informati.it.

Boccia : no fesserie - nessun fondo Usa vuol far cadere Governo : Se aumenta lo spread 'non c'è un fondo in America che vuole fare cadere il governo', ma ci sono fondi che preferiscono investire in Paesi con un'economia sicura. Lo ha detto il presidente di ...

“Professore - ho letto su Facebook che i poteri forti faranno cadere il Governo”. Ciellini for Fusaro : Quando finisce di parlare attorno a lui si crea la fila. Autografi, selfie, ma soprattutto la voglia di parlargli e di sentirsi parlare. "Stamattina ho letto su Facebook che i poteri forti vogliono far cadere il governo, è vero?". "Ho studiato filosofia, la stimo, che ne pensa di Hegel rapportato ai giorni nostri?". C'è un manipolo di groupie: "Siamo venuti a portarle manforte nella tana del leone". Eppure non sembra proprio che ...

Migranti. Matteo Salvini minaccia di fare cadere il Governo : Non ci sta Matteo Salvini. Il vice premier non gradisce il pressing del Quirinale che passa da Conte. Sul fronte

Regeni - lettera di 200 accademici inglesi : “No a partnership con l’Egitto. Università e Governo hanno dimenticato Giulio” : Pur di svolgere attività accademica e aprire campus in Egitto, “sembrano avere dimenticato Giulio Regeni” e “chiudono un occhio” di fronte agli abusi sui diritti umani in quel Paese. È l’atto di accusa che un gruppo di 200 professori universitari di punta in Gran Bretagna ha rivolto ad alcuni loro colleghi e ai tentativi del governo raggiungere partnership fra Università britanniche ed egiziane, scrivendo una ...

Il Governo : 'Fondi promessi da Autostrade non bloccano avvio decadenza. Ora gesti concreti' : Il premier Conte: 'Non lasceremo sola Genova e non solo a parole'. Ieri il Cdm ha stanziato 28,5 milioni di euro. Mentre Autostrade ha promesso un ponte d'acciaio in 8 mesi e offerto 500 miliardi per ...

Il Governo contro Autostrade : perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il Governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

Governo : avviata procedura per decadenza concessione. Renzi : Autostrade finanziò Lega : Ora la società del gruppo Atlantia ha 15 giorni di tempo per inviare la sua relazione sulle cause del crollo. Il titolo in borsa recupera il 5%, ma la notizia è arrivata a mercati chiusi -

Governo avvia iter per la decadenza della Concessione Autostrade : Roma, 17 ago., askanews, - Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annuncia con un post su Facebook di aver 'inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la ...

Governo - per la comunicazione Toninelli chiede una mano all'Accademia della Crusca : MILANO - Parola d'ordine: basta burocratismi e tecnicismi. Linguaggio chiaro, comprensibile e sintetico. Così dovrebbe essere la comunicazione governativa secondo il ministro delle infrastrutture ...

Silvio Berlusconi - proposta clamorosa a Matteo Salvini : 'Fai cadere il Governo - e poi...' : ... alla ri-nazionalizzazione di Alitalia , per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria. Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di ...

FINANZA E POLITICA/ La mossa - obbligata - della Lega che può far cadere il Governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso. CARLO PELANDA.

