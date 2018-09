Il declino cognitivo si può evitare | ecco 7 comportamenti per scongiurare il rischio

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 settembre 2018) Anche se non c’è ancora una cura, in circa un caso su tre, iltipico della demenza è evitabile. Il Guardian ha elaborato 7 modi per rallentarlo o fermarlo, in base a quanto accertato dalle ultime ricerche scientifiche.come fare: Non fumare: uno studio ha accertato che le persone di mezza età che fumavano più di due pacchetti al giorno incorrevano in undi demenza più che doppio in età avanzata; Attenzione al peso: diabete e l’obesità nella mezza età possono raddoppiare ildemenza in vecchiaia; Controllare il peso è importante per la salute cardiovascolare e riduce i rischi per il cervello; Preferire la dieta mediterranea: tanta frutta, verdura e pesce aiutano a prevenire l’ipertensione; Attività fisica: fare movimento regolarmente (anche camminando a passo sostenuto) ha effetti positivi col passare degli anni. Ricerche hanno ...