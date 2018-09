Il cinema dice addio a Burt Reynolds | duro dal cuore tenero

ANT-MAN AND THE WASP/ Esce oggi al cinema il sequel del primo capitolo : Evangeline Lilly dice no allo spin off : ANT-MAN and the WASP: Esce oggi, 14 agosto, il sequel del primo capitolo delle avventure di Scott Lang. Nel cast anche Evangeline Lilly nel ruolo di WASP e...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Cdcinema - bilancio positivo per la X edizione - A settembre un'appendice dedicata a Fabrizio de Andrè : Potremo continuare a seguirli nelle frequenze di Rai Radio2 e negli spettacoli estivi in molti luoghi della nostra penisola . "Un lavoro encomiabile che i volontari di CdCinema mettono in campo ogni ...

Trintignant dice addio al cinema : 21.45 Jean-Louis Trintignant dice addio al cinema. 87 anni, malato, ha annunciato in un'intervista al quotidiano 'Nice Matin', che ha concluso la sua carriera,lunga più di 60 anni e con 160 ruoli interpretati: "Il cinema è finito". L'attore, apparso per l'ultima volta sul grande schermo l'anno scorso in 'Happy End' di Michael Haneke, ha detto di avere rifiutato un film di Bruno Dumont: "Era interessante ma temevo che non ce l'avrei fatta ...

Rovazzi/ La pace con Fedez è vicina? “Cambiamenti - non chiusura!” : il sogno del cinema e su X Factor dice… : Fabio Rovazzi intervistato dal settimanale "Oggi", la pace con Fedez è vicina? “Cambiamenti, non chiusura definitiva!”: il sogno del cinema Anni 90 e su X Factor dice che...(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:58:00 GMT)

La comunità trans dice no - Scarlett Johansson non sarà più il gangster Dante Tex Gill - cinema - Spettacoli : Scarlett Johansson ha deciso di tirarsi fuori e non interpretare più il ruolo del gangster Dante 'Tex' Gill, nato donna, nel film Rub and Tug. Il motivo di questa scelta sarebbero proprio le critiche ...