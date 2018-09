Il Cdm approva il ddl Spazza Corrotti | | i punti principali del nuovo testo ...

Il Cdm approva il ddl-anticorruzione : arrivano il daspo a vita per i condannati oltre i due anni e l’agente sotto copertura : Il consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. oltre al daspo a vita per i corrotti e all'agente sotto copertura, il ddl prevede inoltre l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 323 ter, secondo il quale non sarà punibile chi permetterà agli inquirenti di venire a conoscenza di un reato contro la Pa e non è ancora indagato, a patto che non siano già passati sei mesi dalla commissione del reato.Continua a leggere

Ddl anticorruzione approvato in Cdm - Daspo a vita per reati sopra i due anni : Col ddl anticorruzione il governo punta «restituire al nostro Paese competitività. L'Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perché queste ...

Il Cdm approva il ddl anticorruzione «Daspo a vita per reati sopra i due anni» : «L’Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perché queste potenzialità si sviluppino», ha detto Conte a Palazzo Chigi

Il Cdm approva il ddl anticorruzione. Ma pesa l'assenza di Salvini : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. Il provvedimento, messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, prevede tra le varie misure il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura ed è stato chiamato "spazza-corrotti". Il ddl ha suscitato perplessità da parte della Lega e del premier Conte. Al Consiglio dei ministri non ha partecipato il vicepremier Matteo Salvini, quasi a rimarcare la ...

Cdm approva ddl anticorruzione : ANSA, - ROMA, 6 SET - Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione che contiene una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura.

Governo - il Cdm approva il disegno di legge anticorruzione. Assente Salvini : ROMA. Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Un provvedimento che contiene una serie di misure, come il Daspo per i ...

Cdm approva ddl anticorruzione : ANSA, - ROMA, 6 SET - Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione che contiene una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura. 6 settembre ...

Corruzione - Cdm approva il Ddl : 19.18 Il Consiglio dei ministri ha approvato il Ddl antiCorruzione che contiente una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura.

Cdm approva il ddl anticorruzione : Via libera al ddl anticorruzione. Il consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende da fonti del governo, ha approvato il provvedimento del ministro della Giustizia Bonafede

Scuola - Cdm approva 57 mila assunzioni : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro dell'Economia ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti ...

Scuola - Cdm approva 57 mila assunzioni : 0.48 Al via assunzioni nella Scuola per l' anno scolastico 2018/2019. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro dell'Economia ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno 2018/2019, 57.322 unità di personale docente,di cui 43.980 docenti su posto comune e 13.342 su posto di sostegno; 46 unità di personale ...

Dl dignità - Di Maio : Provvedimento 2.0 migliorato rispetto a quello approvato dal Cdm : Teleborsa, - "Sono oltre 450 gli emendamenti presentati nell'Aula della Camera al decreto dignità". Lo ha riferito il relatore per la commissione Lavoro Davide Tripiedi , M5S,. L'esame ha preso il via ...

Il Cdm approva il Milleproroghe e Israele abbatte un jet siriano : DALL'ITALIA Il Consiglio dei ministri approva il Milleproroghe. Il decreto blocca la riforma delle intercettazioni, tutela e rafforza le banche di credito cooperativo, estendendo a 180 giorni la proroga per i patti di coesione, e prolunga il bonus cultura destinato ai diciottenni. “Impediamo che

Approvato Decreto Dignità dal Cdm : aumento indennità licenziamenti - fisco - gioco d'azzardo : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il Decreto Dignita'. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli. Capitoli interessanti quelli relativi a lavoro, materia fiscale e gioco d'azzardo. Lavoro: ...