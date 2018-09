Il B A Film Festival alla Biennale del Cinema di Venezia

Festival di Venezia 2018 - The Nightingale : il Film dell’unica regista donna in gara è un revenge movie con una prospettiva tutta femminile : Addio “maschilismo tossico”. Dopo la proiezione in Concorso di The Nightingale, film diretto dall’unica regista donna in gara, Jennifer Kent, Venezia 75 è diventata in un attimo il Festival del femminismo (giustamente) vendicativo. Sangue, rabbia, ira funesta. Cosa dovrebbe mai fare l’ex galeotta irlandese Clare (Aisling Franciosi) dopo che i soldati inglesi l’hanno ripetutamente stuprata e le hanno ucciso sotto gli occhi il marito a fucilate e ...

Festival di Venezia 2018 - insulti sessisti all’unica regista donna dopo la proiezione del suo Film : “Vergogna - puttana - fai schifo” : “Vergogna, puttana, fai schifo”. L’urlo sessista e violento proveniente dall’angolo centrale destro della Sala Darsena, alla fine della proiezione stampa di The Nightingale, terz’ultimo film in Concorso a Venezia 75, l’unico diretto da una regista donna, l’hanno sentito centinaia di persone. E a poche ore dalla fine del Festival edizione 2018 tra gli addetti ai lavori non si parla d’altro. Già, perché il film dell’australiana Jennifer Kent ha ...

JENNIFER KENT - INSULTI DOPO PROIEZIONE DEL Film THE NIGHTINGALE/ Festival di Venezia - punito il responsabile : JENNIFER KENT, INSULTI DOPO la PROIEZIONE di The NIGHTINGALE. Ultime notizie Festival di Venezia 2018, brutto episodio per la regista australiana: ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:36:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Nuestro tiempo di Carlos Reygadas Film immenso da cui è difficile uscire : Il triangolo sì, l’avevo considerato. Nuestro tiempo, diretto dal messicano Carlos Reygadas, in Concorso a Venezia 75 è il nostro Leone d’Oro. Un film così immenso da cui è difficile uscirne anche dopo 24 ore dalla visione. Quasi tre di durata per seguire la vita di una famiglia che vive nella campagna messicana allevando tori da combattimento. uan (interpretato dallo stesso Reygadas) è un poeta di fama internazionale che coordina i lavori nella ...

A Venezia presentato l'OFFF-OTRANTO Film FUND FESTIVAL COMMUNITY EDITION 2018 : ... costretto a letto, si ritrovano ad affrontare una convivenza non idillica, rinchiusi in un appartamento labirintico e decadente, tagliati fuori da un mondo altrettanto decadente e minaccioso, spiato ...

Recensione di 'Frères ennemis' - Film francese candidato al Festival di Venezia 2018 : Frères ennemis è la storia di due amici nati e cresciuti in una periferia in cui governa la norma del narcotraffico. Quante volte abbiamo notato le diverse inclinazioni di questa stessa trama? Questa volta è il produttore David Oelhoffen a presentare la pellicola [VIDEO], senza farsi prendere dalla tensione della ricerca dell'atipicita' ad ogni costo, e occupandosi sopratutto della rappresentazione cinematografica, che è inquieta al punto ...

XVII edizione Villammare Film Festival - parata di stelle. Da Anna Falchi a Enrico Lo Verso ecco tutti i premiati : Si è conclusa venerdì la XVII edizione di Villammare Film Festival organizzata dall'Associazione Villammare Film Festival - Golfo di Policastro, con la collaborazione di 105 tv e il sostegno del ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour Film Festival a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

Alberto De Venezia vince il Jury Award all’Amsterdam International Filmmaker Festival : Alberto De Venezia (tra i più giovani produttori e distributori in Italia) ha vinto il premio della giuria all’Amsterdam International Filmmaker Festival of World Cinema come miglior produttore per il docufilm “Pasolini e la Terza Generazione”, il documentario diretto da Andrea Natale e prodotto da De Venezia per Ipnotica Produzioni ha visto ritirare l’ambito premio dal regista insieme con Chiara Ferrara alias Alba Kia montatrice e artista che ...

Festival del Cinema di Venezia/ Foto e programma : è il giorno di 'Suspiria' e altri due Film italiani : Al Festival del Cinema di Venezia c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - The Otherd Side of Wind : il Film incompiuto di Orson Welles è un guazzabuglio : L’hanno ritrovato, ma potevano anche lasciarlo dov’era. Chi ieri sera si è avventurato tra la sala Darsena e la Sala Perla del Festival di Venezia edizione 75 per vedere le due proiezioni dell’Orson Welles riesumato dall’oblio, The other Side of the Wind, non deve avere vissuto un’esperienza molto convincente. C’è chi dopo dieci minuti ha strabuzzato gli occhi dicendo: “Hey, ma questo è un film di Russ Meyer!”. O c’è chi ha sonoramente ...

Festival di Venezia - Women in Film e Dissenso Comune/ Parità di genere - la Biennale firma un documento : Festival di Venezia, Women in Film e Dissenso Comune: la conferenza stampa. Ultime notizie, Parità di genere nel cinema: la Biennale firma un documento(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:30:00 GMT)

