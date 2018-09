Il 9 settembre arriva lo scrittore e giornalista Andrea Scanzi

La trash art arriva in Sicilia : lunedì 10 settembre iniziano le attività del progetto Marine Litter Art : iniziano lunedì 10 e continueranno fino al 16 settembre, ad Eraclea Minoa (AG) le attività del progetto Marine Litter Art dell’associazione ambientalista Marevivo Sicilia. Il progetto giunto alla sua seconda edizione sarà realizzato grazie alle risorse dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (istituzione governativa che si occupa della gestione in Italia del capitolo Gioventù del programma Europeo Erasmus+), assegnate a Marevivo con l’Avviso “Cosa ...

Dal 21 al 30 settembre la Romagna ospita il Festival Internazionale dei burattini Arrivano dal Mare! : Un Festival che ha come titolo GenerAzioni, perché oltre agli spettacoli, ospiterà il 24 settembre presso la Sala Convegno dell'Autorità Portuale di Ravenna, il convegno Internazionale 'Per una ...

Iliad - arriva una nuova incredibile offerta a settembre? - Anticipazioni su costi e dettagli : Iliad, arriva una nuova incredibile offerta a settembre? - Anticipazioni su costi e dettagli Iliad, arriva una nuova incredibile offerta a settembre? - Anticipazioni su costi e dettagli L'arrivo di ...

Il 12 settembre arrivano i nuovi iPhone. Cosa sappiamo finora : Tante indiscrezioni e, adesso, anche una data (ufficiale) e un'immagine (che ancora non lo è). Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre. Il sito 9to5Mac ha pubblicato una foto dei dispositivi, che accompagna voci e analisi. Ecco quali sono le più attendibili. Apple si fa in tre Da aprile in poi, diversi analisti hanno rilanciato la stessa previsione: Apple presenterà tre iPhone. Tutti avranno un ...

Tim - Tre e Vodafone : le promozioni di settembre per chi arriva da Iliad/ Le offerte per rispondere ai francesi : Tim, Tre e Vodafone: le promozioni di settembre per chi arriva da Iliad. Ecco le più interessanti offerte per rispondere ai francesi, che hanno già raggiunto quota 2 milioni di clienti(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Arriva settembre - tornano Fiera e Giostra. E poi : cabaret in Casentino - Perdono a Montevarchi e Flute festival : Gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e i concerti in programma per il primo weekend di settembre ad Arezzo e in provincia. Per segnalarci ulteriori appuntamenti ed iniziative contattaci all'indirizzo redazione@arezzonotizie.it ...

Sky cinema - dal primo settembre arriva 100% animation. Un canale interamente dedicato ai film d’animazione : Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky cinema si accende 100% Animation, un canale interamente dedicato ai film d’animazione. Tra gli oltre 40 titoli previsti non mancheranno i divertenti capitoli firmati DreamWorks Kung Fu Panda (1 e 2), che vedono il pigro, simpaticissimo panda Po trasformarsi in un temibile Maestro Shaolin; le spassose pellicole Piovono polpette (1 e 2), in cui l’eccentrico Flint inventa una macchina per ...

I nuovi iPhone arrivano il 12 settembre : trapelano alcune immagini : (Foto: 9to5Mac) Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo tecnologico è rivolta all’Ifa di Berlino, Apple torna a far parlare di sé con un annuncio ufficiale e alcune immagini trapelate anzitempo online. La casa di Cupertino ha infatti annunciato in queste ore la data dell’evento di lancio dei suoi prossimi iPhone: il sipario sul palco dello Steve Jobs Theater si alzerà la mattina di mercoledì 12 settembre, o alle 19 in ...

Roma - da Mainetti a Vicari - arriva il cinema delle 5 Torri : dall'8 settembre spettacoli nel parco Peppino Impastato : ... alle pellicole americane arrival ,Interstellar, Passengers, la fantascienza incontrerà la scienza. Alle presentazioni dei film interverranno Jader Monari, responsabile della Stazione ...

Allerta Meteo : nell’ultimo giorno di Agosto arriva il maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE] : 1/14 ...

Vodafone sfida Tim e Wind : arrivano le due migliori offerte winback di settembre : Vodafone sfida Tim e Wind: arrivano le due migliori offerte winback di settembre, foto: Hardware Upgrade Vodafone sfida Tim e Wind: arrivano le due migliori offerte winback di settembre Vodafone, si ...

settembre Quarratino - arriva anche Barbarossa : tutto il calendario : Tante altre iniziative sono previste nei circoli e nelle parrocchie e in altri luoghi del territorio, con spettacoli teatrali, incontri culturali, esibizioni, visite guidate. Sicurezza e divieti. Per ...