Iena ripescata | l' incompetenza al potere

ilgiornale

: @Giorgiolaporta La Fedeli era inadatta di sicuro, ma l’idea sbagliata di meritocrazia non ha colore politico. Ma sp… - NoroDavide : @Giorgiolaporta La Fedeli era inadatta di sicuro, ma l’idea sbagliata di meritocrazia non ha colore politico. Ma sp… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) È il "governo del cambiamento". Ad esempio, le cariche possono essere distribuite in base al curriculum televisivo. Un metodo innovativo, che prescinde dalla competenza. Ecco quindi arrivare al ministero dell'Istruzione, università e ricerca (...)( ...) l'exDino Giarrusso (nella foto) con l'incarico di vigilare sulla regolarità dei concorsi universitari. La nomina ha suscitato scalpore: Giarrusso è stato docente a contratto di Tecnologie della produzione cinematografica all'università di Catania ma nel suo curriculum, osserva maligno il sito del Fatto, non c'è un dottorato e non ci sono pubblicazioni. Giarrusso risponde così ai critici: "Per Le Iene mi è capitato anche di occuparmi di un concorso non regolare a Tor Vergata". Tor Vergata caput mundi. Il ministero di Marco Bussetti è entusiasta della decisione. Dice Lorenzo Fioramonti, sottosegretario grillino: "Chi meglio di un'ex ...