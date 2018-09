I social network faticano a contrastare le notizie false

Dieta detox da social network : in cosa consiste : Settembre è per abitudine un mese dedicato alla Dieta detox, ma in UK è partita un’iniziativa detox diversa. Si tratta della campagna ‘Scroll Free September‘, alla quale la Royal Society of Public Heath incoraggia a partecipare. L’obiettivo è frenare gli impatti negativi sulla salute mentale causati dalla costante presenza online. E’ un modo per mettere da parte per un po’ i social network e interrompere ...

Carlos Corona su Instagram/ Video - Fabrizio Corona annuncia lo sbarco del figlio sul social network : Carlos Corona è sbarcato su Instagram. Ad annunciare l'evento è stato il padre, Fabrizio Corona, attraverso un Video pubblicato sul social network(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:06:00 GMT)

Il primo corso di laurea al mondo per diventare "influencer" dei social network : Instagram ormai è diventato terreno fertile per chi, tante ragazze soprattutto, sogna di diventare la nuova Chiara Ferragni. L’influencer ormai è il lavoro del futuro, considerato perfetto per chiunque si interessi di moda o più in generale di costume. Ma in cosa consiste esattamente questo lavoro? E come può la passione per sfilate, nuove uscite, prodotti di bellezza vari, diventare attraverso video-selfie ...

Nadia Toffa ringrazia la mamma sui social network : "Sono sempre la sua piccola" : Nadia Toffa tornerà in tv con la nuova edizione de Le Iene Show, il programma di inchieste in prima serata di Italia 1. La Iena e conduttrice bresciana, come purtroppo già sappiamo, è impegnata in una difficile battaglia contro un tumore. prosegui la letturaNadia Toffa ringrazia la mamma sui social network: "Sono sempre la sua piccola" pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2018 02:46.

Stash dei The Kolors : ‘I social network stanno sovrastando la vostra umanità’ : Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, è divenuto celebre nel 2015 quando col suo gruppo, i The Kolors, ha vinto la 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora si sono susseguiti singoli, album, tour e pure una partecipazione a Sanremo. Adesso sono in promozione con il nuovo singolo Come le onde e continuano a girare l’Italia. Il rapporto con i fan è molto stretto e un fatto in particolare ha convinto Stash ha fare ...

Il primo corso di laura al mondo per diventare 'influencer' dei social network : ... un vero e proprio mestiere, anche molto ben retribuito in certi casi? A spiegarlo da ottobre ci penserà l'Università Autonoma di Madrid, UAM,, che ha istituito il primo corso al mondo per diventare ...

Lira turca ancora sotto tiro. Ankara accusa i social network ed Erdogan attacca Trump : 'I fondamentali della nostra economia - dice il presidente turco - sono molto forti, faremo il possibile per risolvere la questione'. Avviata un'indagine su 346 account -

Facebook - Twitter - YouTube : così Erdogan censura i social network - : Il presidente turco non è nuovo agli attacchi contro le piattaforme di condivisione. Negli anni del suo governo sono numerosi gli episodi in cui vari siti sono stati bloccati. Ma cittadini e ...

Perché i social network ci rendono asociali? : Pensi che il social network che usi sia stato creato secondo le migliori intenzioni? Assolutamente no.Una recente inchiesta della Bbc ha analizzato il meticoloso lavoro che rende le applicazioni dei social network il più avvincenti possibile e riporta che approssimativamente un terzo della popolazione mondiale che utilizza i social network non si rende assolutamente conto di quale sia il problema: la loro involontaria esposizione alla ...

L'Orèal si accorda con Facebook : test virtuali di make up sul social network : testare virtualmente il make-up: questa la sfida lanciata dalla maison francese L'Orèal. Nei mesi scorsi l'acquisizione della società canadese ModiFace, leader a livello internazionale nella realtà ...

Caso Alex Jones - è giusto censurare sui social network chi diffonde false notizie? : Alex Jones (foto: Sean P. Anderson – CC) Per capirci: prendete un Salvini sotto steroidi, qualche cospirazionista del Movimento 5 stelle, un po’ di estremisti di destra qua e là, coprite con molta salsa statunitense, scuotete e mescolate. Otterrete Alex Jones. In due parole, Jones è un conduttore radiofonico ultraconservatore americano. Ma è una definizione riduttiva. È il più importante megafono di quella fascia di popolazione aggressiva, ...

Nasce Ping-Ram - il nuovo social network mobile Made in Italy : Milano , askanews, - Quante volte nella vita incrociamo persone interessanti o affascinanti di cui ci piacerebbe sapere di più. Non sempre, però, si riesce ad avere un numero di telefono o un contatto ...