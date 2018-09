I sindacati | accordo fatto su Ilva | in 10 700 subito assunti da Mittal | ora i referendum

Complimenti a Di Maio : Ilva - Accordo tra Mittal e sindacati : 10.700 assunzioni subito e zero esuberi : Complimenti a Di Maio: Ilva, Accordo tra Mittal e sindacati: 10.700 assunzioni subito e zero esuberi Avevano chiesto di mantenere… L'articolo Complimenti a Di Maio: Ilva, Accordo tra Mittal e sindacati: 10.700 assunzioni subito e zero esuberi proviene da Essere-Informati.it.

Ilva - trovato l’accordo con i sindacati sui 10.700 posti di lavoro : Accordo su 10.700 assunzioni ed esuberi di fatto azzerati. La trattativa sull’Ilva è ad un passo dalla conclusione. Nella notte al Mise sono stati fatti altri piccoli passi avanti: la riunione che doveva riprendere un poco prima di mezzanotte è stata aggiornata alle 2 e mezza. In mattinata nuovi incontri ristretti per rivedere le proposte che nel f...

Ilva - nella proposta Arcelor Mittal 10.300 assunti entro 2021. sindacati : accordo lontano : Per l'Ilva «verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato a 10.300 lavoratori». Così si legge nella bozza di verbale di accordo sul tavolo al Mise, dove è in corso...

Ilva - bozza di accordo con Mittal : 10300 assunti entro 2021/ Ultime notizie - sindacati : "Persi quattro mesi" : Ilva, Di Maio: "Sono ore delicate, avremo dei buoni risultati". Ultime notizie, ministro del Lavoro e dello sviluppo economico incontra Sindacati e Confindustria(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 00:15:00 GMT)

Ilva - i sindacati al tavolo con Di Maio : “Se vuole chiudere accordo - niente esuberi. Abbiamo perso quattro mesi” : “Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. ...

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm di Genova in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio chiedono la conferma dell’accordo di programma di Genova Cornegliano nonché i lavori di pubblica utilità a integrazione della cassa integrazione. E’ quanto si legge nella lettera nella quale dichiarano di rendersi ...

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano (2) : (AdnKronos) – Per l’utilizzo di tali strumenti e ad integrazione della Cigs, rilevano, “si è sempre utilizzata la società per Cornigliano, strumento operativo dell’accordo di programma per la riqualificazione del quartiere, con finanziamenti del Governo dedicati a tale scopo”. Per le suddette ragioni “le chiediamo di confermare tale strumento giuridicamente valido per Ilva di Genova Cornigliano, atto ...