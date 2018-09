I rischi per l' industria Responsabilità unica strada da imboccare per chi governa

Vulcani. In Italia 4 - 5 milioni di persone ad alto rischio : Vulcani. In Italia 4,5 milioni di persone ad alto rischio – E’ stato stimato che circa 680.000 persone vivono nella “zona rossa” del Vesuvio (25 comuni dell’area vesuviana e 3 quartieri di Napoli), zona esposta al pericolo di scorrimento di flussi piroclastici e accumulo di depositi da caduta; altre 500.000 (7 comuni e 11 quartieri di Napoli) vivono nella corrispettiva “zona rossa” dei Campi Flegrei. Due zone per le quali è ...

Terremoto Giappone - scossa M 6.7 a Sapporo/ Ultime notizie - paura per rischio tsunami : Terremoto Giappone, scossa M 6.7 a Sapporo: paura per il nuovo violento sisma ma al momento nessun rischio tsunami né danni a cose o persone segnalati.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 20:54:00 GMT)

Toyota richiama quasi un milione di auto ibride per rischio incendio : Toyota ha annunciato alla stampa di star procedendo al ritiro di almeno un milione di auto da loro prodotte: il motivo del richiamo riguarda un problema di cablaggio che potrebbe far incendiare il mezzo difettoso. Fanno parte del richiamo diversi modelli, in particolare quelli prodotti in Giappone dal 2015 sino a maggio 2018. Tradotto in numeri, si parla di ben 554mila auto che oggi occupano le strade del Giappone e di 192 mila che circolano ...

Visitazione di Pontorno - l’arte italiana in tour Usa. Ma prestare un’opera è sempre un rischio : In un articolo pubblicato su ilfattoquotidiano.it il 19 agosto si annunciava l’imminente e problematica partenza della Visitazione (1528-1530 circa) di Pontormo per gli Stati Uniti, un’opera già vacante da diversi anni dalla sua collocazione nella pieve dei Santi Michele Arcangelo e Francesco a Carmignano in seguito al suo restauro e successivo prestito a Palazzo Strozzi, per la mostra Rosso e Pontormo nel 2014 e The Greeting di Bill Viola nel ...

Premier League - paura Brexit : scenari e rischi per i giocatori europei : La Premier League ha paura, e ciò che rischia di minacciare la popolarità e lo spettacolo del campionato inglese si chiama Brexit. A poco più di sei mesi dall'effettiva uscita dalla UE del Regno Unito ...

Toyota - In arrivo un richiamo per un milione di veicoli a rischio d'incendio : La Toyota sta pianificando un richiamo per oltre 1 milione di veicoli ibridi in tutto il mondo. Dopo una segnalazione del ministero dei Trasporti giapponese, la Casa ha infatti verificato il rischio di incendio nella zona del cablaggio della unità ibrida a causa di un corto circuito causato dal deterioramento del connettore stesso e dalle vibrazioni. Per il momento, è stato registrato un solo caso di guasto, con fumo dal cofano che non ha però ...

Caos fideiussioni - tre club rischiano tantissimo : possibili ribaltoni di classifica - tifosi in ansia per possibili sanzioni e penalizzazioni [DETTAGLI] : Il campionato di Serie B ha preso il via da due giornate mentre quello di Serie C ha dovuto fare i conti con continui rinvii dopo i continui scandali estivi. Tutto finito? Macchè, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi. In primo luogo bisogna fare i conti con la richiesta dell’Avellino di riammissione in Serie B, il club irpino ha intenzione di puntare sulle fideiussioni rilasciate dalla Finworld, contestate e annullate dal ...

Volley - Mondiali 2018 : confermato il Foro Italico di Roma per Italia-Giappone! Scongiurato il rischio pioggia. Data - programma - orari : Italia-Giappone, match inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile, si giocherà al Foro Italico di Roma nella giornata di domenica 9 settembre (ore 19.30). Confermata dunque la sede e la Data dell’incontro d’apertura della rassegna iriData dopo una riunione tra FIPAV, Comitato Organizzatore e Coni che con il supporto del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare hanno verificato che ci sono le condizioni meteo ...

Napoli - rischio eruzioni : presto le prove di evacuazione per i Campi Flegrei : Come ben si sa, a Napoli, in particolar modo nella cosiddetta area rossa, quella che riguarda il territorio del Vesuvio e dei Campi Flegrei, l'attività vulcanica fa preoccupare molto. Ecco perché nel capoluogo campano è in corso il simposio 'Cities on Volcanoes' che terminerà soltanto venerdì 7 settembre e al quale partecipano vulcanologi e sismologi provenienti da tutto il mondo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, il piano di ...

Salute : poca attività fisica - 1.4 miliardi di persone a rischio : Secondo un studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi un terzo delle donne e un quarto degli uomini nel mondo si trovano esposti a malattie mortali come il diabete o il cancro: oltre 1,4 miliardi di adulti sarebbero a rischio a causa dell’assenza o dell’insufficienza di attività fisica. “L’insufficiente attività fisica è un fattore di rischio principale per alcune malattie non infettive e ha effetti ...

Oms : 1 - 4 miliardi di persone a rischio per poca attività fisica : Milano, 5 set., askanews, - Più di 1,4 miliardi di adulti in tutto il mondo vedono aumentare il rischio di malattie mortali a causa della assenza o dell'insufficienza di attività fisica. Secondo un studio dell'Organizzazione mondiale della Sanità, con i Paesi più ricchi ...

