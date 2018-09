I predoni film stasera in tv 6 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 6 settembre 2018) Iè ilin tv 62018 in onda in prima serata su Rai 4 alle ore 21:10. La pellicola diretta da Steven C. Miller ha come protagonisti Bruce Willis, Dave Bautista e Christopher Meloni. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Iin tv:e scheda GENERE: Azione, Giallo ANNO: 2016 REGIA: Steven C. Miller: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon Schaech, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Richie Chance, Alyshia Ochse, Danny A. Abeckaser DURATA: 107 Minuti Iin tv:Ecco ladelin onda oggi. Dei criminali armati mettono a segno il colpo perfetto rapinando un noto istituto di credito, ...