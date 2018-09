I migranti della Diciotti Il naufragio di un metodo tra le ipocrisie all' italiana

«Dileguati 50 migranti della Diciotti» Una volta registrati sono sempre liberi : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti». La Caritas: «Non fuga ma allontanamento volontario, nessuno vuole restare in Italia». Salvini polemico: «Ma non li avevo sequestrati?». Il Viminale indaga, il Papa regala gelati

Il Viminale : «50 migranti della Diciotti si sono dileguati». La Caritas : «Non è fuga» : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti». La Caritas: «Non fuga ma allontanamento volontario, nessuno vuole restare in Italia». Salvini polemico: «Ma non li avevo sequestrati?». Il Viminale indaga, il Papa regala gelati

Papa Francesco manda dei gelati ai migranti della Diciotti ancora a Rocca di Papa : Città del Vaticano - Il Papa ha mandato il suo braccio destro per la carità, il cardinale Corrado Kraiewski, al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa dove sono ancora ospitate alcune decine di migranti della nave Diciotti. L'elemosiniere ha portato con sè la benedizione Papale e tanti gelati che ha mangiato con loro ...

