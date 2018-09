I luoghi con i nomi più tristi del mondo

Vendemmia - Coldiretti Sardegna : urgente procedere con sopralluoghi per certificare i danni : Le piogge cadute nei mesi scorsi hanno penalizzato l’agricoltura in Sardegna: “Quest’anno l’umidità di primavera, proseguita ad agosto ha creato le condizioni per la diffusione della peronospora e della botrite. Dall’altra la violenza delle piogge, le grandinate, e il conseguente eccesso idrico hanno rovinato l’uva. In alcuni casi si è dovuta anche interrompere la Vendemmia per l’inaccessibilità delle ...

E Conte visita i luoghi del disastro : "Ora lanceremo un piano di monitoraggio" : Roma - È il momento del lutto, del dolore e dello sconforto. Lo stesso premier, arrivato in serata nel capoluogo ligure per un sopralluogo, si è detto 'profondamente colpito' e 'vicino a nome del ...

I luoghi abbandonati riconvertiti più belli d’Europa : Sono tanti gli scheletri di luoghi abbandonati e a lungo dimenticati intrisi di storia a cui è stata concessa una seconda vita. Il merito va a opere di ristrutturazione ma anche a complessi e imponenti progetti architettonici o ad ambiziose e originali iniziative sociali e culturali. Nella maggior parte dei casi questi recuperi edilizi puntano a realizzare spazi e ambienti moderni e confortevoli che rispettino però la natura del luogo, la sua ...

Briatore - Feltri e Sgarbi contro il Salento : verità o luoghi - ... - : ... non capisco cosa ci sia di brutto in un suk, considerato che è una delle maggiori attrattive turistiche in diverse località bellissime del mondo arabo, . Le repliche del sindaco e dell'assessore ...

Cosa hanno detto Conte e Salvini dopo la visita ai luoghi dell'incidente di Foggia : 'Tutto avviene al ribasso - denuncia lo scrittore - con la politica che utilizza le tragedie, come farà anche oggi, per le solite inutili passerelle'. Domani mattina dalle 8 partirà dalla zona dell'...

Cosa hanno detto Conte e Salvini dopo la visita ai luoghi dell'incidente di Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato: noi dobbiamo fare in modo che questo non accada": il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Foggia all'indomani dell'incidente stradale costato la vita a 12 immigrati di ritorno dal loro lavoro nei campi, ha rilanciato l'impegno a combattere il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. "Siamo venuti qui per ...

Dal Mito all'Incanto : la Magia dei luoghi e l'arte di raccontarla : ... il desiderio di "cantare" la realtà territoriale e geografica cogliendo gli aspetti più belli per immortalarli con metodi che sono antichi come il mondo, che sono propri dell'umanità e che sanno ...

Va' dove ti porta l'autore. In viaggio con i libri : su Cityteller i luoghi letterari di tutto il mondo : Centinaia di città per un totale, finora, di 5 mila citazioni, raccolte anche grazie ai blogger: «L'unico discrimine è che devono appartenere a libri regolarmente editi e non autopubblicati»

Conosci i capoluoghi italiani? : Se sui capoluoghi di regione italiani siamo tutti abbastanza ferrati, cosa dire dei capoluoghi di provincia? Sono tanti, tantissimi, e distribuiti in tutte le regioni. Dalle grandi certezze di Lombardia e Lazio, alle più ostiche province di Marche, Umbria e Basilicata. Rispolverate l’atlante geografico e attingente a tutti i ricordi scolastici: quanto ricordate dei capoluoghi italiani? Misuratevi con il nostro quiz: The post Conosci i ...

Palermo - 67 multe con lo street control nei luoghi della movida estiva : street control nelle borgate marinare di Palermo: comminate 67 sanzioni per irregolarità nella sosta dei veicoli. Il servizio predisposto dal Comandante Gabriele Marchese 'continua a registrare un ...

"Sopralluoghi contro statali assenteisti - in attesa dei controlli su iride o impronte" : Sopralluoghi per contrastare l'assenteismo nel settore pubblico, in attesa di novità tecnologiche che possano stroncare il fenomeno dei "furbetti del cartellino". In un'intervista a Radio 1, il ministro della P.A., Giulia Bongiorno, parla delle iniziative messe in campo e insiste sul riconoscimento biometrico come strumento per combattere l'assenteismo.Un'idea, dice a Radio Anch'io, che "voglio rilanciare" perché rappresenta "il ...

Shenmue : A spasso con SEGA nei luoghi reali del gioco : Shenmue I & II saranno disponibili il 21 Agosto 2018 e per festeggiare l’annuncio dello scorso Aprile, SEGA ha sorpreso due fan sfegatati di Shenmue tramite un viaggio a Yokosuka in Giappone, mostrando loro uno dei luoghi più iconici del gioco nella vita reale. Shenmue: SEGA di mostra le strade di Doubita Dai minimarket ai distributori automatici, l’open world di Shenmue nutre ancora delle somiglianze con le vivaci ...

Libero Cinema in libera terra 2018 - la carovana che porta i film nei luoghi confiscati. Don Ciotti : “Continuiamo a disturbare i mafiosi” : Torna Libero Cinema in libera terra, la carovana di Cinema itinerante contro le mafie che ogni anno gira l’Italia per proiettare pellicole negli spazi confiscati ai criminali. “Continuiamo a disturbare i mafiosi e i loro amici”, ha detto Don Luigi Ciotti nel video di lancio della tredicesima edizione, organizzata da Cinemovel Foundation e libera. Dal 17 luglio al 5 agosto la carovana farà tappa in Lombardia, Liguria, ...