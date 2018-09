I dati ci dicono la verità sugli immigrati della Diciotti

huffingtonpost

(Di giovedì 6 settembre 2018) I commenti del "leader del governo", il ministroPropaganda Salvini, sull'allontanamento volontario dai centri di accoglienza individuati dalla Cei di una parte dei richiedenti asilonave, sono, come sempre, pillole di veleno introdotte nel dibattito pubblico sull'immigrazione per consolidare l'immagine negativa dei rifugiati e del diritto di asilo.Salvini non sa, o fa finta di non sapere, che il fenomeno dell'allontanamento volontario determinato da varie ragioni, tutte peraltro note, è un fenomeno vecchio e molto consistente per alcune nazionalità. Quanto sia consistente lo: dal 1997 al 2017 (cioè negli ultimi 20 anni) sono state presentate 728mila domande di asilo a fronte di 1.069.000 persone sbarcate. Quindi il 32% di loro non ha presentato domanda di asilo. Questo non vuol dire che non sono bisognosi di protezione o ...