I 27 record più pazzi del mondo

Nozze da record : la coppia sposata da più di 80 anni : Arriva dal Giappone la storia di Masao Matsumoto e Miyako, una coppia convolata a Nozze nell'ottobre del 1937: se non è...

Juve - la Vecchia Signora d'Italia : età media record - quasi la più anziana della A : 'Cristiano non segna? Le difese italiane sono tra le migliori al mondo. Ma lui tendenzialmente fa meglio nella seconda parte di stagione. E in Champions, dove ci sono più spazi, sarà diverso', ...

BTS da record : “Idol” è il videoclip più veloce del 2018 a superare le 100 MILIONI di views : OMG The post BTS da record: “Idol” è il videoclip più veloce del 2018 a superare le 100 MILIONI di views appeared first on News Mtv Italia.

Pellegri ancora da record : è il secondo marcatore più giovane del Monaco : Pietro Pellegri ha soltanto 17 anni, ma può sfoggiare una serie di record di precocità da far invidia a chiunque: è il più giovane esordiente in serie A a pari merito con Amadeo Amadei (15 anni e 280 giorni); è il terzo marcatore più giovane della serie A, alle spalle di Amadei e Rivera (16 anni e 72 giorni); è il più giovane ad aver realizzato una doppietta in serie A (16 anni e 112 giorni). Nel gennaio di quest’anno è stato ...

Pellegri - il ragazzo dei record : diventa il secondo più giovane marcatore di Ligue 1 : Dopo i primati stabiliti in Serie A, l'ex attaccante del Genoa trova il primo gol con la maglia del Monaco. Solo Mbappé è riuscito a fare meglio in quanto a precocità

Roma - meno corsa e più tiri di tutti : ecco i record della prima giornata di campionato : Dopo un turno appena di campionato, la Roma ha già scalato la classifica delle statistiche. Secondo i dati pubblicati dal sito ufficiale della Lega Serie A, la squadra di Eusebio Di Francesco, nei ...

Fiducia nel governo da record Ecco i ministri più amati. I nomi : A pochi mesi dal proprio insediamento, il governo giallo-verde a maggioranza leghista e pentastellata si trova ad affrontare un insieme davvero notevole di emergenze e criticità. Non solo il fronte dell'immigrazione e delle connesse relazioni internazionali, non solo il tradizionale grande problema... Segui su affaritaliani.it

Calciomercato - spesa record da 1.2 miliardi in Serie A : Premier più vicina. Juve la più spendacciona d'Europa : La chiusura anticipata del mercato in Italia rispetto agli anni passati ha cambiato le dinamiche dei trasferimenti, ma non certo la portata in termini economici. La crescita delle spese effettuate in ...

A Botricello il tuffo più lungo del mondo : record da 2 - 7 km! : Una lunghissima catena umana che ha coperto quasi interamente la costa di Botricello. Migliaia di persone mano nella mano per conquistare il record dell'estate: il tuffo più lungo del mondo. L'evento da 'Guinness World records' si è svolto sulla costa ionica catanzarese, nella cittadina che unisce la provincia di Catanzaro a quella di Crotone. Un'emozione straordinaria, ripresa con ...

Fiducia record per il governo Salvini il più amato. Crollo del Pd : Continua la luna di miele tra gli italiani e la maggioranza giallo-verde. Anzi, i consensi per l'esecutivo sono addirittura in crescita. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato lunedì 6 agosto dall'Istituto Piepoli e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

record per il turismo a Milano - in luglio registrati più di seicentomila visitatori : L'assessore Guaineri: "Siamo tra le mete più ambite al mondo". La città è amata dai single tra i 30 e i 45 anni, i soggiorni durano fino a 10 giorni

California - Valle della Morte : possibile record mondiale del mese più caldo con 42 - 28°C di media a luglio : Dati preliminari dimostrano che la Valle della Morte, in California, a luglio ha stabilito il record mondiale come mese più caldo per il secondo anno consecutivo. Todd Lericos, meteorologo del National Weayher Service, dichiara che la temperatura media del mese a Furnace Creek, nella Valle della Morte, è stata di 42,28°C. Questo ha oscurato il record stabilito nella Valle della Morte nel luglio del 2017, quando la temperatura media è stata di ...

F1 - Giovinazzi stuzzica la Ferrari a colpi di record : “l’obiettivo era far bene - non devo dimostrare più nulla” : Il pilota pugliese ha parlato dopo la prima giornata di test in Ungheria, glissando sul proprio futuro a breve termine Super prestazione di Antonio Giovinazzi nella prima giornata dei test di Budapest, il pilota pugliese centra il nuovo record della pista al volante della sua Ferrari, fermando il crono sull’1:15.648. LaPresse/Photo4 Un tempo davvero pazzesco ottenuto con gomme hypersoft, di quasi mezzo secondo più veloce rispetto a ...

La Luna dei record : alle 21.30 l’eclissi più lunga del secolo Perché si colorerà di rosso : Questa sera il cielo (nuvole permettendo) il nostro satellite naturale per un’ora 42 minuti e 56 secondi entra nel cono d’ombra della Terra. Non sparirà del tutto, ma assumerà un colore rosso mattone. Nel passato era chiamata «Luna di sangue»