Honor punta a 20 milioni di unità vendute per Honor 8X | così da raddoppiare le vendite di

EMUI 9 stabile per Huawei e Honor : spunta la data ufficiosa - prime ipotesi : Non si fa altro che parlare dell'aggiornamento all'EMUI 9.0 basato su Android Pie, che a giro stretto dovrebbe colpire in versione finale i dispositivi Huawei e Honor compatibili. Il programma beta è partito quest'oggi 6 settembre, per abbracciare fino a 9 terminali (l'iterazione stabile, com'era già stato ribadito, risulterà disponibile a partire dal Q4 2018). Nel frattempo sono emersi ulteriori dettagli dalla Cina, anche in relazione ...