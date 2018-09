Hamelins | il nuovo survival drama di Netflix con Kathryn Newton

ilnotiziangolo

(Di giovedì 6 settembre 2018)è il titolo scelto daper la sua nuova serie Tv del genere Mystery e. Il colosso streaming ha già annunciato nelle scorse settimane di aver stretto un accordo con Marc Webb e Chris Keyser ed ora ne conosciamo il titolo.riporterà sul piccolo schermo, conosciuta per Bigg Little Lies e Piccole Donne.trama e anticipazioni La sinossi delshow dici proietta in un mondo alternativo. Una copia del New England accoglierà un gruppo di adolescenti, costretti a vivere in una nuova realtà senza i genitori. I protagonisti dovranno scoprire che cosa è successo e soprattutto come ritornare a casa, mentre saranno impegnati a stabilire delle regole e delle alleanze per poter sopravvivere. Secondo le prime informazioni di, la serie Tv è una versione moderna di Lord of the Files. L'articolo: ildi ...