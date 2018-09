“Guardami” 13 anni | giù dal quarto piano La scoperta choc su ciò che è successo

caffeinamagazine

: Soffierà nel vento una lacrima che tornerà da te per dirti ciao, ciao! Mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di… - sandy_toffolii : Soffierà nel vento una lacrima che tornerà da te per dirti ciao, ciao! Mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di… - ivyrose82 : Commessa è inutile che mi dici che prima dei 30 anni devo iniziare con le prime creme antirughe, guardami: sto ancora combattendo con l'acne - jcksmannequin : GUARDAMI COME ASCOLTAVO I MONSTA X DUE ANNI FA -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un limite sottile quello tra realtà e finzione che spesso va in frantumi. Succede davanti al dolore, succede quando lo shock è troppo grande e trasporta tutto in una dimensione onirica che lascia l’individuo in una realtà ovattata incredibile da credere. Succede, spesso, anche davanti ad un videogames, la dipendenza dal quale porta, a volte, a vestire i pdell’eroe fatto di bit e non di carne e ossa. Un fusione con la dimensione virtuale costata la vita a Xi Tanci, un ragazzino di 13che impregnato delle immagini e delle dinamiche del suo videogioco online preferito, Pubg (PlayerUnknown’s Battlegrounds), all’una di notte del 30 agosto è morto lanciandosi nel vuoto daldella casa di suo zio ad Haimen, in Cina, esattamente come fanno gli eroi del suo videogame che hanno più “vite” a disposizione. Xi Tianci ne aveva una sola e l’ha ...