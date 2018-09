optimaitalia

: Grano #Barilla ammuffito e azienda non più italiana? Chiarezza una volta per tutte - OptiMagazine : Grano #Barilla ammuffito e azienda non più italiana? Chiarezza una volta per tutte - NQuadraro : RT @SandroMartone: BUFALA - pubblicata nel lontano 2013 e che purtroppo non ha mai smesso di circolare (viste le oltre 200.000 Condivision… - Audere19 : RT @iosonokarma: La Barilla non vuole che sulle sue etichette venga indicato il Paese di provenienza del grano? No problem, non si compra B… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ilutilizzato per la pasta è davvero, ossia con tassi di micotossine altissime? Tanto più l'non è piùe al contrario americana? In questi giorni sui social sta circolando una catena tristemente nota che ha fatto la sua prima apparizione addirittura nel lontano 2012. Da allora ritorna ciclicamente e anche a settembre 2018 ci ritroviamo a commentarla e smentirla in ogni sua parte.Come segnalano anche i colleghi di Bufale.net c'è da dire che prima di tuttoè ancora, anzi dopo qualche anno di cessione ad una multinazionale statunitense (più esattamente dal 1971 al 1978), è ridivenuta "nostrana", grazie all'operazione condotta da Pietronel 1979.Cosa dire invece delle notizie relative alutilizzato si per la pasta ma anche per i prodotti da forno come i noti e molto diffusi bioscotti Mulino ...