Grande Fratello Vip 2018 | tutti i concorrenti del cast

X Factor 12 - questa sera la prima puntata. Per Asia Argento spunta l'ipotesi Grande Fratello Vip : questa sera su Sky Uno l'attesissima puntata di X Factor 12, che come da tradizione partirà con le audizioni dove i giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento selezioneranno i 12 ...

Grande Fratello Vip 2018 : i concorrenti : Francesco Monte La porta rossa più famosa sta per riaprirsi. Lunedì 24 settembre in prima serata, Ilary Blasi darà il via su Canale 5 alla terza stagione diGrande Fratello Vip. Il programma riparte con un nuovo gruppo di concorrenti ai quali toccherà non far rimpiangere le scorribande di Malgioglio e Simona Izzo o i dubbi amorosi di Cecilia Rodriguez. In attesa dell’ufficialità, ricapitoliamo il cast così come prospettato dal settimanale Spy. A ...

Grande Fratello 2018 - Filippo Contri e Lucia Orlando si sono lasciati : Solo pochi giorni fa parlavano di Grande amore e progetti di coppia che sarebbero partiti a breve, mentre ora Filippo Contri e Lucia Orlando (QUI chi è), concorrenti del Grande Fratello 2018, fanno sapere di essersi lasciati. In realtà è stato lui a dare la notizia su Instagram con un lungo post, nel quale ripercorre la loro storia sin dal primo incontro: Quasi 5 mesi fa i miei occhi hanno incrociato i tuoi per la prima volta: uno sguardo puro, ...

Grande Fratello - tra Filippo e Lucia storia d'amore finita : «Hai lasciato una traccia indelebile in me» : Amore al capolinea per Filippo Contri e Lucia Orlando . Gli ex concorrenti del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso si sono ufficialmente lasciati. A darne notizia è Contri su Instagram ...

Grande Fratello Vip - svelati i nomi degli inquilini : Il Grande Fratello Vip sta per tornare e in queste ore sono stati svelati i nomi degli inquilini. La nuova stagione del reality sarà condotta, ancora una volta, da Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia? Se fino a qualche giorno fa il cast era ancora top secret, oggi è stato finalmente rivelato. Secondo quanto rivela il settimanale Spy, attraverseranno la porta ...

