Grande Fratello Vip 2018 | i concorrenti

(Di giovedì 6 settembre 2018) Francesco Monte La porta rossa più famosa sta per riaprirsi. Lunedì 24 settembre in prima serata, Ilary Blasi darà il via su Canale 5 alla terza stagione diVip. Il programma riparte con un nuovo gruppo diai quali toccherà non far rimpiangere le scorribande di Malgioglio e Simona Izzo o i dubbi amorosi di Cecilia Rodriguez. In attesa dell’ufficialità, ricapitoliamo il cast così come prospettato dal settimanale Spy. A cominciare da Francesco Monte. L’ex tronista rientra nella casa di Cinecittà, questa volta da concorrente, dopo esser stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez nella scorsa edizione. Per Francesco sarà una duplice occasione di riscatto, vista l’avventura isolana finita dopo pochi giorni a causa dell’ormai arcinoto “cannagate”. Hanno già partecipato all’Isola dei Famosi e l’hanno vinta Le Donatella, il duo musicale composto da Giulia e Silvia ...