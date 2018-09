Gran Gala del Volley Campano | al Presidente Cattaneo il Premio Primo tra i

MiGranti - Galantino (Cei) : «Per Salvini sono comunista? Seguo solo il Vangelo» Video : Il segretario della Cei ai politici: «Non farsi strada sui poveri ma con i poveri». Poi ricorda: «Con noi non solo i 100 della Diciotti ma altri 26 mila Migranti»

eBay Ripartiamo Alla Grande : iPhone 8 Plus 699€ - Huawei P Smart 169€ - Galaxy Note 8 479 - 99€ : Incredibili offerte su eBay fino al 5 Settembre con la promozione “Ripartiamo Alla Grande”: iPhone 8 Plus 699€, Huawei P Smart 169€, Galaxy Note 8 479,99€. Tecnologia a prezzi top Super offerte, sconti e promozioni su eBay con l’iniziativa “Ripartiamo Alla Grande” Settembre è il mese in cui tutto ricomincia, nel bene e nel male. Per […]

eBay Ripartiamo Alla Grande : iPhone 8 Plus 699€ - Huawei P Smart 169€ - Galaxy Note 8 479 - 99€ : Incredibili offerte su eBay fino al 5 Settembre con la promozione “Ripartiamo Alla Grande”: iPhone 8 Plus 699€, Huawei P Smart 169€, Galaxy Note 8 479,99€. Tecnologia a prezzi top Super offerte, sconti e promozioni su eBay con l’iniziativa “Ripartiamo Alla Grande” Settembre è il mese in cui tutto ricomincia, nel bene e nel male. Per […]

23 agosto - Gran Galà del MEDITERRANE Il Balletto del Sud di Fredy Franzutti torna in scena ai Teatini - Lecce : ... la variazione di "Ermeralda" e di "Harlequinade", i passi a due di "Amore e Psyche" e "Silvia e Aminta", la danza araba da "Lo Schiaccianoci" e alcune coreografie tratte dagli spettacoli di ...

Samsung Galaxy Note 9/ Pre-ordini oltre le aspettative : il top di gamma supera alla Grande i test resistenza : Il Samsung Galaxy Note 9, si presenta già un prodotto vincente anche per via della batteria più capiente, il nuovo taglio di memoria e S-Pen con connettività Bluetooth.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:31:00 GMT)

In Gran considerazione il Samsung Galaxy Note 9 : primo aggiornamento e manuale utente : Le vendite del Samsung Galaxy Note 9 non sono ancora partite, ma il dispositivo ha iniziato a ricevere il suo primo aggiornamento attraverso la serie firmware N960FXXU1ARH5, contraddistinta da una date build risalente al 7 agosto e dalla patch di sicurezza dello stesso mese (la versione OS di riferimento corrisponde ad Android 8.1 Oreo). Il pacchetto garantisce l'innesto di una nuova funzionalità, vale a dire la possibilità di scelta, ...

Samsung Galaxy Note 9 ha - di Gran lunga - il miglior OLED in circolazione. Parola di DisplayMate : Facciamo un giochino: cercate DisplayMate all'interno del nostro sito e individuate quei pochi Galaxy mancanti all'appello L'articolo Samsung Galaxy Note 9 ha, di gran lunga, il miglior OLED in circolazione. Parola di DisplayMate proviene da TuttoAndroid.

Samsung presenta Galaxy Watch : Grande autonomia - attenzione al benessere e personalizzazione : Samsung Galaxy Watch trasferisce sul polso l'ecosistema Galaxy con batteria a lunga durata, 4G LTE, funzioni per il benessere e linee senza tempo L'articolo Samsung presenta Galaxy Watch: grande autonomia, attenzione al benessere e personalizzazione proviene da TuttoAndroid.

Airbnb regala una notte sulla Grande Muraglia. Ma non si può fare : Patrimonio Unesco, la Grande Muraglia è considerata una delle sette meraviglie del mondo. Si stende lungo 21mila chilometri dalla provincia nord-orientale del Liaoning alla provincia nord-occidentale ...

Abbiamo fatto bene a regalare 12 motovedette alla Libia per il “controllo” dei miGranti? : La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione di un decreto legge governativo che prevede la cessione di dodici unità navali alla Guardia Costiera libica. Proviamo a capire di cosa si tratta e se stiamo parlando di una scelta giusta e utile per il controllo dei flussi migratori.Continua a leggere

Gran Galà della Pizza - dal 12 al 16 agosto a Serino. : La kermesse durerà 5 giorni e offrirà al proprio pubblico tutti gli spettacoli in forma totalmente gratuita: Domenica 12 si inizierà con un tema legato al sociale: "Mamma Beauty insieme per la natura"...

Palmi - Grande successo per la prima edizione del Galà dello Sport : In apertura l'intervento del primo cittadino, che ha dichiarato: "Questa iniziativa dimostra la sinergia creatasi tra l'amministrazione ed il mondo delle associazione . In più, essa è il giusto ...

ICC - Barcellona-Tottenham 2-2 : gol e highlights. BlauGrana ok ai rigori - la vittoria la regala Malcom : Barcellona-Tottenham 2-2 , 7-5 dcr, 15' Munir , B, , 29' Arthur , B, , 73' Son , T, , 75' N'Koudou , T, Gol, emozioni e spettacolo a Pasadena tra Barcellona e Tottenham. Un pareggio pirotecnico tra ...

Bolle - l'étoile dei due mondi per un Gran galà da tutto esaurito : galà in piazza, spettacoli in televisione e anche con "OnDance" , una festa della danza che si è svolta a Milano dall'11 al 17 giugno, ndr ., . L'intento è quello di offrire una visione della danza ...