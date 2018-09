Governo ultime notizie | bilancio primi 100 giorni | i provvedimenti

SCUOLA - DIETROFRONT SUI VACCINI : AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 2019/ Ultime notizie - Governo : insorge opposizione : VACCINI, nuovo emendamento: prorogata l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, DIETROFRONT del Governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida FINO a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Autocertificazione vaccini : proroga al 10 marzo/ Ultime notizie caos Governo : Burioni “vittoria della scienza” : vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’Autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: Autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:07:00 GMT)

Vaccini - nuovo emendamento : proroga autocertificazione/ Ultime notizie - dietrofront Governo Lega-M5s : Vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:08:00 GMT)

Ponte Morandi - Comune Genova contro Governo/ Ultime notizie : “stop polemiche - ci dicano chi farà il viadotto” : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:25:00 GMT)

Libia - Governo : "Conferenza di Pace in Italia"/ Ultime notizie : 61 vittime negli ultimi combattimenti : Libia, Governo: "Conferenza di Pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 22:31:00 GMT)

LIBIA - Governo : "CONFERENZA DI PACE IN ITALIA"/ Ultime notizie : scontri - accordo per tregua a Tripoli : LIBIA, GOVERNO: "Conferenza di PACE in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:27:00 GMT)

Francia - rimpasto di Governo : Macron perde pezzi/ Ultime notizie - crollo nei sondaggi : peggio pure di Hollande : Francia, rimpasto governo Emmanuelle Macron: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Genova - ponte Morandi : protesta sfollati - "rispetto!"/ Ultime notizie - Toninelli : "Governo aiuterà le famiglie" : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:02:00 GMT)

TRIPOLI - VERTICE Governo SU GUERRA IN LIBIA/ Ultime notizie - Conte vs Macron : le critiche di Minniti : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Furlan (Cisl) : “vanno riviste - manca proposta chiara del Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su legge Fornero e temi previdenziali: Furlan (Cisl), "Pensioni vanno riviste, manca progetto serio del Governo". Tutte le novità(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:51:00 GMT)

Ilva - sciopero nazionale l'11 settembre/ Ultime notizie - sindacati al Governo : attendiamo notizie dal 6 agosto : Ilva, sciopero nazionale l'11 settembre. Ultime notizie, i sindacati al governo: "attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Salvini a Di Maio : “assegni d’oro - rispetteremo contratto Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: caos Pensioni d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:00:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Minima a 780 euro e ricalcolo : Governo Lega-M5s diviso (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione Minima: Governo diviso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:40:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ La Germania meglio del Governo Lega-M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Germania meglio del Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 agosto(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:37:00 GMT)