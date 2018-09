Governo | Politico eu | Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza

Governo - Senaldi (Libero) vs Bentivogli (Cisl) : ‘Salvini unico politico di spessore”. “Sì - a Milano Marittima con gli spiedoni’ : “Salvini è l’unico politico di spessore in Italia”. “Dove, a Milano Marittima con gli spiedoni? Ha successo perché è quello che le spara più grosse”. Battibecco a La7 tra il direttore di Libero, Pietro Senaldi, e il sindacalista della Cisl, Marco Bentivogli, ospiti a Omnibus. L'articolo Governo, Senaldi (Libero) vs Bentivogli (Cisl): ‘Salvini unico politico di spessore”. “Sì, a Milano Marittima con ...