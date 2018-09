Governo Conte | che cosa ha fatto nei primi 100 giorni? Le decisioni prese | e quelle

In 100 giorni di Governo Conte nessun ricorso alla fiducia - ma poche le leggi approvate : Nei primi 100 giorni del governo Conte da inizio legislatura sono state approvate 10 leggi: quattro decreti convertiti in legge ereditati dal precedente governo Gentiloni, l’istituzione di due commissioni d’inchiesta e 4 provvedimenti proposti dalla squadra di governo. È il quadro dell'attività dell'esecutivo nei due rami del Parlamento che emerge da il rapporto AGI/Openpolis. Un Parlamento sempre ...

Chi sta remando contro il Governo (e perché Conte mangerà il panettone) : Lo spread perde colpi, eppure i fondi stranieri insistono a chiedere «report» riservati sull’Italia. Un istituto politologico che va per la maggiore se ne è sentiti chiedere ben quattro tutti insieme da altrettanti investitori esteri. E la domanda agli esperti di casa nostra è sempre la stessa: che intenzioni ha davvero Matteo Salvini? Ci si può fi...

Dal decreto Dignità alle misure per Genova : i primi 100 giorni del Governo Conte : Dal decreto Dignità alle misure per l’emergenza di Genova l’attività del Consiglio dei ministri in 17 riunioni

Governo Conte - i primi 100 giorni a confronto con i predecessori : niente leggi-bandiera e poche norme approvate : niente provvedimenti simbolo, così come era accaduto con Letta, Renzi e Gentiloni. A leggere il rapporto dell’osservatorio civico Openpolis, la differenza principale tra i primi cento giorni del Governo Conte e i suoi predecessori sta proprio nella mancata approvazione di quelle norme-bandiera da campagna elettorale. Così, nel confronto numerico l’attività legislativa dell’esecutivo pentaleghista è inferiore, anche a causa del ...

‘RITORNO’ DI CONTE : NO CDM - ECCO LA MANOVRA/ Governo - vertice con Salvini-Di Maio “calmerà mercati e famiglie” : CONTE, vertice Governo su MANOVRA: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Conte : "in Manovra stabilità e crescita"/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : "riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.

Conte : “in Manovra stabilità e crescita”/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : “riforme ma conti in ordine” : Conte, Vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Governo : vertice Conte - Salvini e Di Maio : ANSA, - ROMA, 5 SET - Al via a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tra i temi al centro della riunione, le priorità ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

Fatti - numeri e leggi : il rapporto sui primi 100 giorni del Governo Conte : Il primo giugno del 2018 prestava giuramento il governo Conte. Dopo la piu` lunga attesa post elettorale che il paese avesse mai avuto, il contratto di governo firmato da Movimento 5 stelle e Lega ha dato il via all’esecutivo giallo-verde. Un’alleanza inedita e inaspettata, che di fatto ha sbloccato un’impasse politico causato da una tornata elettorale senza un chiaro vincitore. Tante cose sono successe in questi primi mesi di ...

Migranti : Conte convoca vertice. Pd : da Governo politica improvvisata : L'Italia esclude interventi militari e accusa Parigi per la cattiva gestione della crisi libica. Vertice straordinario a Palazzo Chigi per discutere i possibili contraccolpi. Si temono nuove ondate di ...

TRIPOLI - VERTICE Governo SU GUERRA IN LIBIA/ Ultime notizie - Conte vs Macron : le critiche di Minniti : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Lasciamoli lavorare : un recap del complicato agosto del Governo Conte : ... "di cui metà per sterilizzare gli aumenti dell'Iva." Una delle coperture, come chiarisce in una intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'Economia Tria, dovrebbe attingere dai 9 miliardi spesi ...

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di Paese abbia in mente questo Governo. Devo contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...