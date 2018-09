Governo | Cdm | approvati decreti legislativi di attuazione di norme europee

Governo - il Cdm approva il disegno di legge anticorruzione. Assente Salvini : ROMA. Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Un provvedimento che contiene una serie di misure, come il Daspo per i ...

‘RITORNO’ DI CONTE : NO CDM - ECCO LA MANOVRA/ Governo - vertice con Salvini-Di Maio “calmerà mercati e famiglie” : CONTE, vertice Governo su MANOVRA: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Renzi tuona contro il Governo dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Cdm - Di Maio : “Sul reddito di cittadinanza il Governo va avanti a gonfie vele” : Il governo ha azzerato i vertici Dopo dell'Agenzia delle Dogane, del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate. Di Maio ha annunciato su Facebook le nuove nomine: si tratta di Benedetto Mineo, Riccardo Carpino e Antonino Maggiore. E sulla legge di Stabilità spiega: "La manovra sarà varata nell'ambito dei vincoli di bilancio ma consapevoli che quei vincoli vanno cambiati".Continua a leggere

Governo - Conte 'Manovra accompagnata da riforme strutturali'. 'Tav all ordine del giorno del cdm' : ROMA - 'La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia ...

Giochi'26 : Cdm - da Governo ok candidatura : ROMA, 06 LUG - "Il Consiglio dei ministri, preso atto della volontà espressa dai Comuni di Cortina, Milano e Torino di candidarsi a ospitare i Giochi invernali del 2026, ha espresso la volontà di ...

Governo : cdm alle 20 : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Il consiglio dei ministri è previsto per le ore 20 a Palazzo Chigi. L'articolo Governo: cdm alle 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : ok Cdm a disegni legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018 (2) : (AdnKronos) – Le spese, si rileva ancora, evidenziano una diminuzione di circa 3,6 miliardi di euro, dovuta essenzialmente alla contrazione della spesa per interessi del debito pubblico per circa 3,2 miliardi di euro già scontata nei tendenziali del Def. L’assestamento del bilancio, in termini di competenza, mostra un miglioramento di circa 2,5 miliardi di euro del saldo netto da finanziare che pertanto si colloca nell’ordine ...

Governo : ok Cdm a disegni legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018 : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2017, parificato dalla Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 26 giugno 2018, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci ...