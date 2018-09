GOOGLE CHROME COMPIE 10 ANNI E CAMBIA Le novità | investimenti sulla realtà aumentata

Ecco Chrome 69 - l'ultima versione del browser di GOOGLE che compie 10 anni : Arriva ancora di più lo stile grafico caratteristico del mondo di Google, cioè il 'material design': colori pieni, pantone, con angoli arrotondati. Tutto è più piatto e arrotondato, senza ombre o ...

GOOGLE CHROME cambia pelle : (Immagine: Google) Google Chrome, il browser che domina su dispositivi fissi e mobili con il 60% del mercato che ha appena compiuto 10 anni, si concede un restyling estetico e funzionale. (Immagini: Google) Fedele ai principi Google Material Design, l’interfaccia appare più piatta e le forme più morbide, facilitando la visibilità dei tab e dei menu quando ci sono molte finestre di navigazione aperte. Le modifiche estetiche riguardano, anche se ...

GOOGLE compie 20 anni/ Ultime notizie - Chrome festeggia con il motore di ricerca : Google, compie 20 anni il motore di ricerca che ci ha cambiato la vita. Ultime notizie, tutto iniziò nel 1998, quando due studenti di Stanford ebbero la geniale intuizione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Dieci anni di GOOGLE CHROME - : La compatibilità con le applicazioni Android per il sistema operativo Chrome OS e l'apertura della piattaforma nei confronti del mondo Linux con il supporto all'esecuzione di software nativo ...

GOOGLE CHROME compie 10 anni : Sundar Pichai, ceo di Google (Foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Il 2 settembre del 2008 faceva capolino nell’universo dei browser Google Chrome, basato sul navigatore open source Chromium e nato per rivoluzionare sicurezza e velocità in rete. Da subito disponibile per piattaforme Windows, per avere versioni stabili destinate agli utenti Linux e macOS si è dovuto aspettare la versione 5.0, rilasciata a maggio del 2010. Oggi è ...

GOOGLE CHROME Remote Desktop a breve supporterà il notch su Android 9 Pie : L'app Chrome Remote Desktop, aggiornata l'ultima volta nel settembre 2017, a breve riceverà un nuovo update. Scopriamo insieme cosa cambierà L'articolo Google Chrome Remote Desktop a breve supporterà il notch su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Come abilitare le notifiche native di GOOGLE CHROME su Windows 10 : La versione 68 di Google Chrome ha implementato un nuovo aggiornamento dell’esperienza di notifica in cui supporta le notifiche native di Windows 10. La nuova esperienza richiede tutte le notifiche di Chrome nel Centro operativo di Windows. Gli utenti che dispongono del browser Web di Google più recente possono ricevere le notifiche di Chrome nel Centro operativo di Windows. Google Chrome mostrerà tutte le notifiche nell’angolo in ...

Come Attivare Il Tema Scuro (Dark Mode) su GOOGLE Chrome : Il Tema Scuro di Chrome è disponibile per tutti ma con un trucco. Ecco Come attivarlo facilmente sia su Desktop Windows e MAC ma anche su Android Attivare Tema Scuro, Nero, Dark Mode Google Chrome Google è in continua evoluzione e Chrome migliora di versione in versione, sia sotto l’aspetto delle funzionalità che dell’aspetto grafico. Anche Google […]

Come Attivare Il Tema Scuro (Dark Mode) su GOOGLE Chrome : Il Tema Scuro di Chrome è disponibile per tutti ma con un trucco. Ecco Come attivarlo facilmente sia su Desktop Windows e MAC ma anche su Android Attivare Tema Scuro, Nero, Dark Mode Google Chrome Google è in continua evoluzione e Chrome migliora di versione in versione, sia sotto l’aspetto delle funzionalità che dell’aspetto grafico. Anche Google […]

Come Attivare Il Tema Scuro (Dark Mode) su GOOGLE Chrome : Il Tema Scuro di Chrome è disponibile per tutti ma con un trucco. Ecco Come attivarlo facilmente sia su Desktop Windows e MAC ma anche su Android Attivare Tema Scuro, Nero, Dark Mode Google Chrome Google è in continua evoluzione e Chrome migliora di versione in versione, sia sotto l’aspetto delle funzionalità che dell’aspetto grafico. Anche Google […]

Trucchi Chrome : ecco come spremere al meglio il browser di GOOGLE : Quali sono i migliori Trucchi Chrome per andare a sfruttare appieno tutte le potenzialità del browser sviluppato da Google e installabile su ogni computer, smartphone o tablet? Abbiamo scelto 15 dritte da quelle più semplici a quelle un po’ più avanzate per andare a mettere il turbo all’esperienza. 1 – Personalizza l’aspetto Partiamo veramente dalle basi dei Trucchi Chrome, con la possibilità di personalizzare visivamente ...

GOOGLE Assistant in arrivo su altri Chromebook : Dei commit su Chromium Gerrit confermano che presto gli utenti Chromebook saranno in grado di abilitare o disabilitare Google Assistant L'articolo Google Assistant in arrivo su altri Chromebook proviene da TuttoAndroid.

GOOGLE CHROME rileva dati anche dalla navigazione in incognito : dati, dati e ancora dati, ma quali? Tutti quelli che ti riguardano, se Google conosce ogni tuo movimento e sito Web che navighi oltre ad una miriade di altre informazioni personali, sa molto, forse troppo, anche quando navighi in incognito su Chrome. La navigazione privata, in incognito oppure anonima (a seconda del browser utilizzato) può essere un valido alleato della privacy, ma fino a che punto? La navigazione in incognito mette al riparo i ...

Alla scoperta di Chrome Duet e della sua praticità su GOOGLE CHROME Beta e Canary : Attivandola vedrete apparire sulla porzione inferiore dello schermo una sorta di barra degli strumenti come questa L'articolo Alla scoperta di Chrome Duet e della sua praticità su Google Chrome Beta e Canary proviene da TuttoAndroid.