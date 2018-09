Google aggiorna Digital Wellbeing con l’icona per il launcher e altre novità

La versione 4.0 di Google Foto aggiorna l’interfaccia utente a Android 9 Pie : Google Foto è stato aggiornato alla versione 4.0 e che rinnova l'aspetto dell'interfaccia per abbinarsi a Android 9 Pie e introduce un nuovo modo per accedere al pannello "Informazioni" per una determinata immagine tramite uno scorrimento verso l'alto. L'articolo La versione 4.0 di Google Foto aggiorna l’interfaccia utente a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 69 con diverse novità : A un mese dal rilascio della versione 69 Beta di Google Chrome, gli sviluppatori mettono a disposizione di tutti gli utenti le varie novità introdotte L'articolo Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 69 con diverse novità proviene da TuttoAndroid.

App Google si aggiorna alla versione 8.19 anticipando nuove feature : Il team di App Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione per Android, portandola alla versione 8.19 L'articolo App Google si aggiorna alla versione 8.19 anticipando nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Google Duo si aggiorna alla versione 39 con alcune piccole novità : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione. Scopriamo insieme cosa è cambiato L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 39 con alcune piccole novità proviene da TuttoAndroid.

Le app Google - Google Pay - Google Fit - ARCore e Google Lens si aggiornano : ecco le novità : Google aggiorna varie applicazioni: scopriamo le novità all'interno dei codici APK di Google, Google Pay, Google Fit, ARCore e Google Lens. L'articolo Le app Google, Google Pay, Google Fit, ARCore e Google Lens si aggiornano: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Datally di Google si aggiorna : risparmiate ancora più giga con le nuove funzionalità : Avere bisogno di internet ma accorgersi di aver terminato i dati mobili: questo è un problema molto comune tra gli utenti. Gli operatori, […] L'articolo Datally di Google si aggiorna: risparmiate ancora più giga con le nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps riceve un grande aggiornamento : Pochi giorni fa, WinGo Maps, la UWP non ufficiale di Google Maps sbarcata sul Microsoft Store a fine marzo, ha ricevuto un grande aggiornamento. Changelog Ricodificata da zero. L’app ora trova la tua posizione più velocemente. Aggiunto il nuovo pulsante nord per controllare la rotazione della mappa. La navigazione vocale localizzata. Rilevamento della zona del luogo cercato e zoom esatto sull’area. Interfaccia utente migliorata per ...

Fotocamera Moto si aggiorna e riceve il supporto a Google Lens e YouTube Live : Fotocamera Moto riceve un aggiornamento che introduce una nuova gesture e il supporto nativo a Google Lens e YouTube Live. Non ancora disponibile sul Play Store di Google, la nuova versione 6.2 è scaricabile gratuitamente in APK e disponibile per vari modelli Motorola e Lenovo di oltre un anno fa. L'articolo Fotocamera Moto si aggiorna e riceve il supporto a Google Lens e YouTube Live proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi si aggiorna : nuove icone e un easter egg : Google Play Giochi è stata ufficialmente aggiornata e sono state implementate alcune novità: le icone dei videoGiochi incorporati sono cambiate e un nuovo […] L'articolo Google Play Giochi si aggiorna: nuove icone e un easter egg proviene da TuttoAndroid.

Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti degli sviluppatori : Un nuovo aggiornamento delle applicazioni Inbox by Gmail e Google Duo ci suggerisce alcune delle funzionalità su cui gli sviluppatori sono al lavoro L'articolo Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Google Foto per Android si aggiorna alla versione 3.26 e si prepara a nuove feature : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Google Foto per Android, portandola alla versione 3.26 L'articolo Google Foto per Android si aggiorna alla versione 3.26 e si prepara a nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia : Il team di Google Contatti per Android ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app, che arriva così alla versione 3.0 L'articolo Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store : le novità : Google esamina di continuo le proprie politiche in tema di app ammissibili all'interno del Google Play Store, e le aggiorna con frequenza L'articolo Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store: le novità proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL : in arrivo aggiornamento che risolve un bug dello sblocco : Pare che Google abbia trovato la soluzione al bug di cui tanti possessori del Google Pixel 2 XL si lamentano e che riguarda la procedura di sblocco del device L'articolo Google Pixel 2 XL: in arrivo aggiornamento che risolve un bug dello sblocco proviene da TuttoAndroid.