Golf | Lucas Fallotico e Anna Zanusso centrano rispettivamente i titoli italiani Under 16

(Di giovedì 6 settembre 2018)Nicolassi è imposto nell’16 enell’18Nicolashanno vintoi Campionati Internazionali d’Italia16 maschile e18 femminile in un anno veramente d’oro per ilazzurro in cui i giocatoristanno prevalendo in ogni categoria e in ogni fascia d’età. I due giovani hanno portato a dodici i successi individuali dei dilettanti in campo internazionale (compreso quello di Giacomo Fortini nell’Alps Tour) a cui se ne aggiungono due per team, tra cui l’Europeo Girls a squadre. E sono dieci idei professionisti, che vincono nei circuiti più importanti del mondo e dove spiccano le tre perle di Francesco Molinari, a segno anche in un major. Reply Italian U16: gran finale di– Nel Reply Italian International16 Championship/Teodoro Soldati Trophy, disputato sul ...