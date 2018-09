Goldman Sachs getta la spugna sulle criptovalute | bitcoin in caduta

Le stime di Deutsche Bank e Goldman Sachs su Btp e legge di bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato a luglio che il suo obiettivo è quello di non peggiorare la situazione delle finanze pubbliche del paese e possibilmente migliorarla. S econdo ...

Turchia - la lira apre in calo sul dollaro “Sotto la soglia-rischio di Goldman Sachs” Ankara : “Subito liquidità nel sistema” : Le rassicurazioni che arrivano dalle autorità della Turchia, inclusa la liquidità iniettata dalla Banca centrale nel sistema finanziario, non frenano le vendite sulla lira turca e i timori di una nuova giornata di passione sui mercati internazionali. La moneta di Ankara ha aperto in calo, con il rapporto USD/TRY volato oltre la soglia pericolo individuata da Goldman Sachs a quota 7, per poi recuperare terreno a 6,45. Ripresa che ha lasciato ...

I piani di Solomon - il nuovo ceo «dj» che cambierà Goldman Sachs : Il predecessore Lioyd Blankfein, in carica fino a settembre, ha guidato la società attraverso le pericolose secche della grande crisi e recessione del 2008, con la missione di sopravvivere al nuovo clima di maggior regolamentazione che ha messo la museruola al tradizionale e aggressivo motore di profitti del gruppo - il leggendario trading. La nuova Goldman di Solomon sarà più aperta, snella e trasparente e, soprattutto, più dedita a ...

Goldman Sachs Group - utili record nel secondo trimestre : Teleborsa, - Bilancio oltre le attese nel secondo trimestre per Goldman Sachs, mai così bene in questo periodo da nove anni a questa parte. La banca d'affari statunitensi ha riportato utili e ricavi ...

David Solomon sarà il nuovo CEO di Goldman Sachs : La banca d’affari statunitense Goldman Sachs ha annunciato che Lloyd Blankfein, il suo attuale CEO e presidente del board, lascerà gli incarichi avuti negli ultimi dodici anni e sarà rimpiazzato a partire da ottobre da David Solomon, attuale presidente e co-direttore The post David Solomon sarà il nuovo CEO di Goldman Sachs appeared first on Il Post.

Russia 2018 - le palle di Putin / Goldman Sachs non azzecca un pronostico. E non solo nel calcio : Se la Coca-Cola in Russia distribuisce le bottigliette con le etichette marchiate dagli incontri della nazionale russa, a Kuopio, nord “periferico” della Finlandia, l’Indie Brewery Rps (l’acronimo significa Rock paper scissors, ossia sasso, carta, forbici, slogan: “Taste the game”, assaggia il gioco) ha messo in commercio una birra Helsinki summit special edition dry-hopped lager, alcolica al 4,7%, dedicata al summit Putin-Trump (la vera finale ...

eSport : secondo Goldman Sachs il fatturato annuale salirà a $ 2 - 96 miliardi entro il 2022 : La società Goldman Sachs ha pubblicato un rapporto completo sull'industria degli eSport, proiettando il fatturato annuale dai $ 655 milioni del 2017 a $ 2,96 miliardi entro il 2022. Tale proiezione è in gran parte dovuta all'enorme potenziale di crescita che l'azienda vede nella popolazione eSport.secondo il rapporto riportato da eSportobserver, il numero di videogiocatori totali nel mondo nel 2018 è di 2,2 miliardi, con circa il 5% che si ...

Supercomputer di Goldman Sachs svela i prossimi campioni del mondo - : Inoltre prima dell'inizio del torneo un'equipe di ricercatori tedeschi aveva cercato di prevedere i campioni del mondo. Secondo la loro analisi, la favorita dei Mondiali era la Spagna, seguita dalla ...