Gli italiani fra i più pigri al mondo | sono allergici all’attività fisica

Nazionale - Mancini avverte : “Fate giocare Gli italiani” : Roberto Mancini interviene a gamba tesa su quella che è da sempre una delle questioni irrisolte del calcio italiano. Si fa sempre più fatica a dare spazio ai giovani e poi ne risente l’intero movimento, Nazionale su tutti. Il problema a dire il vero è alla radice e andrebbe sviscerato nelle gestione e nell’organizzazione dei vivai in Italia. Troppo spesso i giovani calciatori arrivano a poter essere impiegati dalle prime squadre ...

Vuelta 2018 – Dominano Gli italiani in Spagna - De Marchi vince in solitaria l’undicesima tappa : Il corridore della BMC vince l’undicesima tappa della Vuelta di Spagna, tagliando in solitaria il traguardo di Ribeira Sacra Vittoria numero 184 per l’Italia sulle strade della Vuelta di Spagna, ad aumentare questa splendida cifra è Alessandro De Marchi, abile a vincere l’undicesima tappa della corsa spagnola, la frazione più lunga di quest’anno con i suoi 207.8 km con partenza da Mombuey e arrivo a Ribeira Sacra. Il ...

Nazionale e polemiche : ma siamo certi che Gli italiani non giochino in Serie A? : L’Italia del Ct Mancini è partita tra mille polemiche legate all’utilizzo di italiani nella nostra Serie A, diatribe forse un po’ sterili Le polemiche attorno alla Nazionale sono all’ordine del giorno in questo periodo a ridosso della Nations League. A sollevarle, almeno inizialmente, ci ha pensato il Ct Mancini, il quale ha parlato dei pochi italiani utilizzati nella nostra Serie A, dimenticandosi i suoi trascorsi ...

Salvini modera i toni per rassicurare Gli investitori italiani : L'Italia offre aiuto alla Libia per mettere fine ai combattimenti di Tripoli Madrid, 5 set - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero, ha offerto l’aiuto del suo paese alla Libia per mettere fine ai combattimenti tra le milizie di Tripoli e riportare la pace. In una convers

Matteo Salvini : "Rispetteremo Gli impegni presi con Gli italiani" : Matteo Salvini è tornato a Radio Anch'Io su Rai Radio 1 per una lunga intervista in cui, a pochi giorni dalla ripresa dei lavori di Camera e Senato, ha voluto ribadire le tante promesse fatte agli elettori italiani più e più volte in questi tre mesi di esecutivo Lega-M5S.Anche in questo caso - e non vale soltanto per Salvini, ma per tutte le altre figure chiave del governo Conte - sono stati fatti tanti proclami, ma non si è entrati nei ...

Aumentano i carburanti - batosta per Gli italiani : “Prezzi alle stelle”. Polemica con Salvini : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l’aumento dei prezzi dei carburanti. Un’ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di un taglio delle accise da parte del vicepremier Matteo Salvini. Il primo rincaro è partito in pieno controesodo: il 28 agosto, dopo settimane di totale stasi, le compagnie presenti sulla rete hanno aumentato di un centesimo al ...

'Prezzi alle stelle'. Aumentano i carburanti - batosta per Gli italiani : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l'aumento dei prezzi dei carburanti. Un'ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di ...

“Prezzi alle stelle”. Aumentano i carburanti - batosta per Gli italiani : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l’aumento dei prezzi dei carburanti. Un’ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di un taglio delle accise da parte del vicepremier Matteo Salvini. Il primo rincaro è partito in pieno controesodo: il 28 agosto, dopo settimane di totale stasi, le compagnie presenti sulla rete hanno aumentato di un centesimo al ...

Zanetti risponde a Mancini : 'Gli Italiani? Gioca chi è più bravo' : E lo fa rispettoso della storia della sua società, per vocazione aperta al mondo. 'La nazionale italiana - prosegue Zanetti, in viaggio in treno per Firenze, dove gli verrà consegnato il premio Nereo ...

Balata : 'Mancini ha ragione - la Serie B punta forte suGli italiani' : Questa è la nostra mission e quello che serve per far ripartire il calcio, mettendo in campo i talenti del nostro sport. Ecco perché ci sentiamo in linea con il desiderio del selezionatore azzurro'.

Salvini contro Gli stranieri nel calcio : “diamo spazio ai giovani italiani” : ”Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati”. Così il vice-premier e ministro degli Interni Matteo Salvini, su Leggo.it, concorda con il grido d’allarme lanciato ieri dal Ct della Nazionale Roberto Mancini sulla necessità di far ...

Manovra - Salvini : &qout; Rispettare le regole dell'Ue e meno tasse per Gli italiani&qout; : Non è ancora ufficialmente all'ordine del giorno, ma nell'agenda del governo la Manovra è ormai alle porte. Nella giornata di oggi è prevista una riunione interna alla Lega.

Triathlon - World Cup 2018 : l’ultima tappa di Karlovy Vary regala una buona prova di squadra per Gli italiani : La World Cup 2018 di Triathlon si è chiusa nella cittadina ceca di Karlovy Vary e, nonostante il meteo inclemente della nottata, ha permesso lo svolgimento di due gare quanto mai combattute, che hanno visto i successi di Vendula Frintova e Dmitry Polyanskiy. La padrona di casa ha centrato il gradino più alto del podio grazie ad un finale vibrante contro l’estone Kaidi Kivioja, mentre la nostra Annamaria Mazzetti ha festeggiato il suo ...

Triathlon - World Cup 2018 : l’ultima tappa di Karlovy Vary regala una buona prova di squadra per Gli italiani : La World Cup 2018 di Triathlon si è chiusa nella cittadina ceca di Karlovy Vary e, nonostante il meteo inclemente della nottata, ha permesso lo svolgimento di due gare quanto mai combattute, che hanno visto i successi di Vendula Frintova e Dmitry Polyanskiy. La padrona di casa ha centrato il gradino più alto del podio grazie ad un finale vibrante contro l’estone Kaidi Kivioja, mentre la nostra Annamaria Mazzetti ha festeggiato il suo ...