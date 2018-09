Gli indagati per il crollo del ponte di Genova | per Autostrade responsabilità

Crollo Genova - 20 persone iscritte nel registro deGli indagati : Genova, 6 set., askanews, - Sono 20 le persone iscritte nella lista degli indagati per il Crollo di Ponte Morandi a Genova, oltre la società Autostrade per l'Italia. E' quanto emerge da fonti ...

Crollo del Ponte a Genova : 20 persone e Autostrade iscritte dalla procura nel registro deGli indagati : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e la società Autostrade per responsabilità dell'ente. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato ...

Crollo del Ponte a Genova : 20 persone e due società iscritte dalla procura nel registro deGli indagati : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e le società Autostrade e Spea Engineering per responsabilità dell'ente. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro ...

Milano - esondazione fiume Seveso del 2014 : 8 indagati. Ci sono anche Formigoni e Gli ex sindaci Pisapia e Moratti : Ci sono l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni e gli ex sindaci Giuliano Pisapia e Letizia Moratti tra gli otto indagati dalla Procura di Milano per l’esondazione del fiume Seveso, che nel 2014 allagò la zona nord del capoluogo lombardo. Oltre a loro, nel registro degli indagati compaiono anche altre cinque persone, tra cui Marco Granelli (ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano), ...

Scontri Lazio-Spal : 31 indagati e altrettanti daspo dopo tafferuGli : Roma – Trentuno indagati e altrettanti daspo per gli Scontri tra ultras di Lazio e Spal avvenuti lo scorso 28 luglio ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, in occasione del ritiro estivo della societa’ capitolina. A notificarli sono stati gli agenti della Digos nelle prime ore della mattina, dando esecuzione ai decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Belluno a carico di 9 appartenenti al gruppo ...

Stupro di gruppo a Menaggio : non convalidato il fermo deGli indagati : Non è stato convalidato il fermo dei tre accusati di Stupro di gruppo ai danni di due turiste minorenni, violenza che sarebbe avvenuta a Menaggio all'inizio di agosto. Stupro di gruppo a Menaggio: ...

Neonato morto aGli Spedali Civili di Brescia - indagati medici e personale di tutto il reparto : Tutta l'equipe medica e il personale del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia - 16 persone in tutto - è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di ...

Padre e fiGlio imprenditori indagati per gestione illecita rifiuti : indagati Padre e figlio Mille metri cubi circa di asfalto macinato, pronto per il reimpiego e altri 65 metri cubi di residui di asfalto ancora da lavorare sono stati sequestrati dai carabinieri ...

Portano via dall'ospedale la fiGlia denutrita : genitori indagati : Secondo i medici la piccola è denutrita per l'alterazione delle abitudini alimentari. "Ora è in un'altra clinica" fa sapere l'avvocato. Aperto un fascicolo per maltrattamenti.

MESSINA - ARRESTATO EX PRESIDENTE CONSIGliO COMUNALE/ Ultime notizie - ecco chi sono Gli indagati : Operazione della Dia a MESSINA, finisce ai domiciliari l'ex PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE di MESSINA insieme a 13 tra imprenditori ed esponenti della criminalità locale(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Marocchino morto ad Aprilia - Gli indagati in lacrime : «Ha tentato di investirci - nessun ?pestaggio né ronde» : Il Marocchino morto ad Aprilia non sarebbe stato vittima di un pestaggio prolungato. Ne sono certi i carabinieri di Latina il cui comandante, Gabriele Vitagliano, esclude che lo straniero sia...