Ginnastica ritmica | Mondiali 2018 | le individualiste dell’Italia ai raggi X

(Di giovedì 6 settembre 2018) Idisi disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. La rassegna iridata assegnerà i primi pass olimpici per le squadre che saliranno sul podio ma la competizione è riservata anche alleche saranno protagoniste addirittura per ben cinque giorni. L’Italia punta tutto sulle Farfalle ma può dire la sua anche con delledi assoluto spessore che hanno tutte le carte in regola per emergere in un contesto così competitivo. Conosciamole più da vicino analizzandole aiX. ALEXANDRA AGIURGIUCULESE: La nostra grande promessa vuole incantare il pubblico e si presenta all’appuntamento per provare a incantare sperando diungere delle Finali di Specialità come riuscì a fare lo scorso anno in casa, questa volta magari cercando di lottare per delle medaglie. La 17enne di origini rumene è in Italia fin dal ...