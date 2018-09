Gilberto Benetton | Silenzio su ponte di Genova per rispetto Ultime notizie

Ponte Morandi - Gilberto Benetton : “Il nostro silenzio dopo la tragedia? Per noi è segno di rispetto” : Ventitre giorni di silenzio. Non una parola. Ma oggi, a oltre tre settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo la morte di 43 persone, la famiglia Benetton parla dalle colonne del Corriere della Sera. Lo fa Gilberto, fondatore del gruppo e presidente di Edizione, la finanziaria di famiglia. Che, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. “Dalle nostre ...

