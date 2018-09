: Terremoto in Giappone, scossa doppia a Hokkaido: magnitudo 6.7 e 6.6 - SkyTG24 : Terremoto in Giappone, scossa doppia a Hokkaido: magnitudo 6.7 e 6.6 - webnauta5_9 : #TERREMOTO GIAPPONE, SCOSSA M 6.6 A SAPPORO/ Ultime notizie, epicentro a 62 km da Hokkaido - TelevideoRai101 : Giappone, scossa 6.6 in isola Hokkaido -

Unadi terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito questa notte l'se di, secondo quanto riferisce il Geological Survey Usa. Per l'agenzia nipponica Kyodo il sisma ha provocato un black-out in una vasta area di, l'più settentrionale dell'arcipelagose, e ha provocato anche interruzioni nei servizi telefonici e nelle trasmissioni tv. Non si hanno al momento notizie di vittime.(Di giovedì 6 settembre 2018)