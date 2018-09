Giappone-Cile | amichevole cancellata dopo il terremoto di magnitudo 6 | 7

sportfair

: RT @GoalItalia: Paura e morte in Giappone: un forte terremoto devasta Hokkaido, annullata l'amichevole contro il Cile ?? - FelixDFrancesco : RT @GoalItalia: Paura e morte in Giappone: un forte terremoto devasta Hokkaido, annullata l'amichevole contro il Cile ?? - GoalItalia : Paura e morte in Giappone: un forte terremoto devasta Hokkaido, annullata l'amichevole contro il Cile ?? - TuttoBolognaWeb : Terremoto in Giappone: paura per Pulgar e il Cile - -

(Di giovedì 6 settembre 2018)è stataa seguito del tremendoche ha colpito il territoriose mietendo vittime e feriti L’in programma venerdì traè stataa causa del forteche ha scosso il paese asiatico, come reso noto dalla federazione calcisticase. “un’attenta valutazione dei danni, abbiamo deciso di annullare la partita per garantire la sicurezza di tutti gli spettatori”, ha spiegato in una nota l’associazione calcisticase, evidenziando problemi di trasporto e interruzioni di corrente per il. Inoltre, la federazione ha inviato le sue condoglianze alle vittime e a tutte le persone colpite dal. Il sisma di6,7 che ha colpito ilsettentrionale giovedì ha fatto almeno sette morti e circa 30 dispersi. L’epicentro del ...