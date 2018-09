Germania | Kroos scuote Sané | ' Se cambia atteggiamento | può fare il salto di qualità'

Toni Kroos eletto giocatore 2018 in Germania : Il giocatore del Real Madrid, Toni Kroos, è stato eletto “calciatore dell’anno” in Germania. Lo riporta la rivista tedesca ‘Kicker’ che ha reso noto i risultati del sondaggio che hanno attributo al centrocampista del Real 185 voti su 475. Il risultato non è stato comunque una sorpresa, visto che Kroos è stato l’unico calciatore tedesco ad avere festeggiato la conquista di un trofeo la scorsa stagione ...