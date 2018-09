Genova - venti indagati per il crollo del ponte Morandi : tra le accuse l'omicidio stradale : venti indagati per il crollo del ponte Morandi a Genova in cui sono morte 43 persone. Tra questi figurano i vertici di Autostrade, i tecnici della società Spea, controllata dal gruppo...

Crollo ponte Morandi a Genova : venti persone indagate - anche Società Autostrade : Nell’inchiesta per il Crollo del ponte Morandi la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e le Società Autostrade e Spea Engineering per responsabilità dell'ente. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.Continua a leggere

Crollo Genova - nominata commissione tecnica per primi interventi : Genova, 28 ago., askanews, - E' stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal presidente di Regione Liguria e commissario per l'emergenza ...

Autostrade - Anac : su rete Genova 73% mancati interventi. La replica : colpa dei ritardi delle istituzioni : Anac accusa le Autostrade di non aver effettuato quasi il 73% degli investimenti previsti. La società replica precisando che non si tratta di attività di manutenzione e che comunque dipende dai ...

Crollo Ponte Genova - tiranti "ridotti del venti per cento" : Ministero e Autostrade sapevano : Il verbale di una riunione tra Infrastrutture, Direzione generale di vigilanza, Provveditorato opere pubbliche e società di gestione dimostra che fin da febbraio 2018 la gravità della corrosione era nota. Il documento è firmato da Roberto Ferrazza e Antonio Brencich, ora nominati presidente e membro esperto della commissione d'indagine del governo Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Quei ...

In ventimila alla Festa del sacrificio : "La dedichiamo ai morti di Genova" : E' partita con un ricordo e una dedica a Genova e ai genovesi, per la tragedia di Ferragosto, la Festa musulmana del sacrificio, cominciata questa mattina, martedì 21 agosto, al Parco Dora. L'Imam ...

Genova - firmata l'ordinanza per l'emergenza post crollo : 30 milioni per interventi urgenti : Via libera all'ordinanza per dare il via, con procedure semplificate, ai 30 milioni di euro per gli interventi urgenti previsti a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Il capo del Dipartimento ...