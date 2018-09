Furbetti del cartellino | 26 arresti dei CC a Massa Carrara

MASSA - ASSENTEISMO IN PROVINCIA E AL GENIO CIVILE : 26 ARRESTI/ Ultime notizie - i Furbetti del cartellino : ASSENTEISMO a MASSA Carrara: 26 dipendenti di PROVINCIA e GENIO CIVILE sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:17:00 GMT)

Provincia di Massa Carrara e Genio civile : ai domiciliari 26 Furbetti del cartellino : Sono stati arrestati dai Carabinieri di Massa Carrara e posti ai domiciliari 26 furbetti del cartellino. Invece per altri 3 indagati

Torino - giro di vite sui vaccini : blitz dei Nas in scuole e Asl contro i "Furbetti delle autocertificazioni" : Nel mirino le dichiarazioni delle famiglie, necessarie per entrare in classe senza certificato, dopo il caso della madre "falsaria" a Brescia

Vaccini : i Nas nelle scuole di Como contro i "Furbetti delle autocertificazioni" : I controlli a campione dei carabinieri: chiesti i documenti presentati dalle famiglie dei bimbi che iniziano l'anno scolastico

Roma - bus turistici e Ncc abusivi : i Furbetti della targa estera - 2mila multe non pagate : Stretta sui furbetti delle targhe estere: bus turistici in particolare, ma anche Ncc abusivi, spesso collegati a B&B o hotel, o auto a noleggio che transitano liberamente nella Ztl senza permessi, ...

Furbetti del cartellino - nella sede del ministero della Difesa a Nuoro indagati per assenteismo 20 dipendenti civili su 31 : Cartellini usati sia in ingresso che in uscita per giustificare assenze “ingiustificabili” a lavoro. Sono venti i dipendenti civili del ministero della Difesa, su 31 in servizio, ad essere finiti nel mirino della procura di Nuoro. Quasi i due terzi dell’attuale personale non militare della caserma Loy sono accusati di essere dei “Furbetti del cartellino”. Al momento nessuno risulta indagato, ma gli avvisi di ...

Dipendenti pubblici : impronte - iride e voce contro i Furbetti del cartellino : L’orario di lavoro dei Dipendenti delle amministrazioni pubbliche verrà rilevato tramite «sistemi di identificazione biometrica» ai quali si aggiungeranno i più classici meccanismi di videosorveglianza. Nel disegno di legge atteso in Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva spazio anche al «Nucleo per la concretezza» che dovrà monitorare l’efficienza degli uffici pubblici e un nuovo piano per le assunzioni... ...

I Furbetti del cartellino e lo Stato di rovescio : Dopo una settimana trascorsa, purtroppo, a passare in rassegna norme e cavilli, regole e eccezioni, il rispetto e l’oltraggio, la fine e il principio dello Stato di diritto, abbiamo finalmente la possibilità di occuparci dello Stato di rovescio. I fatti sono imparagonabili con la tragedia di Genova ma utili ugualmente a capire di che pasta è fatta l’Italia e, per proprietà transitiva, chi la abita. Da aprile a maggio del 2011 i finanzieri ...

Ferragosto alle porte - aumentano i Furbetti della prima fila in spiaggia. LE FOTO : I furbetti della prima fila. E la storia si ripete. C'è chi lascia il più classico asciugamano, chi il gonfiabile, chi la stuoia e chi l'ombrellone, con l'obiettivo di assicurarsi un posto in prima ...

Assenteismo : Giulia Bongiorno dichiara guerra ai Furbetti del cartellino : Il ministro della Pubblica Amministrazione in quota Lega, Giulia Bongiorno, promette di essere inflessibile e di non fare sconti a nessuno in quella che si prospetta come una vera e propria battaglia contro l’Assenteismo negli uffici pubblici [VIDEO]. Una piaga tutta italiana rappresentata plasticamente da quei cosiddetti ‘furbetti del cartellino’ che risultano presenti sul posto di lavoro, ma che sono tranquillamente impegnati a svolgere altre ...

REGGIA DI CASERTA : LICENZIATI 6 “Furbetti del CARTELLINO”/ Il direttore : “Preferisco non commentare - ma...” : REGGIA di CASERTA, LICENZIATI sei custodi assenteisti: ultime notizie, applicata la legge Madia del Ministero dei Beni Culturali, ecco il commento del direttore Felicori(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:32:00 GMT)

Furbetti del cartellino - sei custodi della Reggia di Caserta licenziati senza attendere il processo : applicata la legge Madia : licenziati in tronco, senza attendere il processo. A pochi giorni dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei sei custodi della Reggia di Caserta accusati di aver timbrato in più occasioni il cartellino per poi allontanarsi dal posto di lavoro, il Ministero dei Beni culturali ha applicato alla lettera la legge Madia, che consente di concludere il rapporto lavorativo prima del giudizio e ha dato il benservito ai sei ...

I "Furbetti del cartellino" della Reggia di Caserta licenziati in tronco prima del processo : Sei custodi del complesso vanvitelliano licenziati per effetto della legge Madia, che consente di concludere un rapporto...

Milano - in moto con i vigili in borghese per incastrare i "Furbetti del telefonino" : Ogni giorno squadre di "ghisa" in strada dalle 7 alle 20: le scuse più improbabili per evitare multe e taglio dei punti