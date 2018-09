“Fuori dal normale”. Meteo - l’estate finisce nel modo peggiore. Ma attenzione : torna il caldo africano : Il temporaneo anticiclone testimone di una breve tregua estiva sull’Italia, sta per cedere nuovamente al Centro-Nord, minato da una nuova bassa pressione sull’Europa Nordoccidentale. Da oggi infatti, riferisce il team del sito www.iLMeteo.it, un’intensa perturbazione atlantica comincerà ad interessare il Nordovest con rovesci e temporali che dalle Alpi scenderanno verso le pianure come a Torino, Milano e Pavia. Entro sera il ...

Venezia - Toninelli apre alle Grandi navi a Marghera. Polemiche dal Comitato per il No - il ministro : “Fuori dalla laguna” : Tensione tra il ministro dei dei Trasporti e delle Infrastrutture e i comitati locali sul tema delle Grandi navi passeggeri che arrivano nei canali di Venezia, facendo sbarcare in centro storico ogni settimana migliaia e migliaia di passeggeri. Due giorni fa, Danilo Toninelli sembrava aver messo il governo sulla stessa rotta del precedente sull’accessibilità dei grattacieli del mare alla Laguna. “Le più Grandi verranno spostate a ...

Ponte Morandi - Di Maio “Fuori prenditori dallo Stato”/ M5s vs Autostrade “Benetton dia nomi di chi finanziano” : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:35:00 GMT)

“Adesso basta!”. Di Maio furioso - la decisione : “Fuori dal MoVimento 5 stelle” : A richiedere la sua espulsione è stato il vicepremier, nonché leader indiscusso del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Parliamo naturalmente di Andrea Mura, il deputato grillino finito alla ribalta per le sue assenze in Parlamento, è stato espulso dal Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle. Ad annunciarlo sul Blog delle Stelle è Francesco D’Uva, capogruppo del M5S alla Camera. “Ogni singolo parlamentare del MoVimento 5 ...

“Fuori i marocchini dall’Italia”. L’assurda scritta sulle buste delle bollette Enel : La scritta è stata rinvenuta su alcune buste dell'Enel recapitate a dei cittadini di Prato. Aperta un'inchiesta per incitamento dell'odio razziale.Continua a leggere

IL PRETE “INDEMONIATO”/ Video - interrompe il funerale e caccia tutti : “Fuori il diavolo dalla mia chiesa!” : Episodio imbarazzante in una parrocchia americana: dopo che una persona aveva urtato facendo cadere il calice per le ostie, il sacerdote ha cacciato tutti fuori della chiesa(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:39:00 GMT)