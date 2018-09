Formazione e alternanza scuola-lavoro per l' occupazione dei giovani

Scuola : alternanza e Formazione dei docenti - ovvero una visione di società e di paese : Vorrei attivare un confronto. Difficile ma necessario. Su due temi: l'alternanza Scuola-lavoro e la formazione e selezione dei docenti. Più in generale sulla Scuola. Il gancio sono le prime dichiarazioni, confuse, ma forse no, che leggo da più parti rilasciate dal Ministro.Parto da una premessa: io difendo strenuamente l'alternanza Scuola-lavoro, come difendo strenuamente la riforma della formazione e selezione dei docenti appena ...